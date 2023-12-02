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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

معرفی کرمان باعث رونق گردشگری استان می شود

معرفی کرمان باعث رونق گردشگری استان می شود

کرمان- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: درصورت معرفی مناسب استان کرمان، رونق گردشگری استان را خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طبیب زاده، صبح شنبه، در نود و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت بررسی فضای کسب و کار استان کرمان برگزار شد، اظهار کرد: جهت بهبود فضای کسب و کار استان، تلاش جمعی انجام شد.

وی افزود: در ارزیابی‌های سه فصل گذشته فضای کسب و کار استان کرمان رو به بهبود بوده و رتبه دوازدهم کشوری را بدست آوردیم.

طبیب زاده سپس با اشاره به اینکه رابطه بهبود فضای کسب و کار در رونق صنایع کوچک و متوسط مستقیم است، تاکید کرد: امیدواریم با این همکاری‌ها رتبه فضای کسب و کار استان ارتقا یابد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در پایان، کرمان را خاستگاه تمدن بشری دانست و گفت: چنانچه کرمان معرفی نشود، گردشگری استان رونق پیدا نمی‌کند.

کد مطلب 5955062

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