معرفی کرمان باعث رونق گردشگری استان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طبیب زاده، صبح شنبه، در نود و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت بررسی فضای کسب و کار استان کرمان برگزار شد، اظهار کرد: جهت بهبود فضای کسب و کار استان، تلاش جمعی انجام شد.

وی افزود: در ارزیابی‌های سه فصل گذشته فضای کسب و کار استان کرمان رو به بهبود بوده و رتبه دوازدهم کشوری را بدست آوردیم.

طبیب زاده سپس با اشاره به اینکه رابطه بهبود فضای کسب و کار در رونق صنایع کوچک و متوسط مستقیم است، تاکید کرد: امیدواریم با این همکاری‌ها رتبه فضای کسب و کار استان ارتقا یابد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در پایان، کرمان را خاستگاه تمدن بشری دانست و گفت: چنانچه کرمان معرفی نشود، گردشگری استان رونق پیدا نمی‌کند.