بی توجهی خط عابر پیاده را ناامن کرده است

مهندس آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : بی توجهی به خطوط عابر پیاده ناشی از مشکل فرهنگی است که مهترین مسئله در حل این مشکل ، آموزش است .

وی با اشاره به برخی رفتارهای غلط رانندگان افزود : متأسفانه در کشور ما اکثر رانندگان از چراغ زرد گریزانند و این مسئله در مورد خطوط عابر نیز صادق است که مشاهده می شود رانندگان به جای احتیاط و کاستن از سرعت خود سعی دارند با سرعت بیشتر از تقاطع و خطوط عابر گذر کنند.

مدیرکل هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک با اشاره به اعمال قانون در مقاطع زمانی تصریح کرد : هر زمان ما قانون را به صورت مستمر و پیگیر اعمال کرده ایم رانندگان مجبور به رعایت شده اند و پس از مدتی هم بنابر عادت رعایت قانون را ادامه داده اند که بستن کمربند ایمنی را می توان مثال خوبی برای این مسئله دانست.

این کارشناس ترافیک یادآور شد : اعمال قانون نباید دچار ضعف و شدت شود چراکه رانندگان ما واکنش مناسبی به این مسئله نخواهند داشت که توقف برخی خودروها قبل از خط عابر را می توان در این خصوص مثال زد.

آقایی نقش قانون را در این خصوص با اهمیت دانست و افزود : جریمه کردن خودروهای متخلف می تواند در رعایت کردن قوانین مؤثر باشد ضمن آنکه شدت جرایم باید به صورتی باشد که رانندگان اجازه تخلف را به خود ندهند.

وی همچنین به نقش تجهیزات و امکانات اشاره و خاطر نشان کرد : ارتفاع بخشیدن به خطوط عابر شیوه ای است که می تواند به صورت طبیعی از میزان سرعت خودروها بکاهد ولی آنچه مهم است توجه رانندگان و حتی عابرین به علائم و امکانات ایجاد شده است و با توجه به اقدامات انجام شده در این خصوص کمبود محسوسی در این زمینه نداریم.

مدیرکل هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یادآور شد : قوانین در کشور ما مربوط به بیش از 40 سال گذشته است و باید قوانین ما در این خصوص به روز شود و با توجه به قدیمی بودن قوانین در بسیاری از موارد نظیر تردد در بزرگراه ها قانون مناسبی نداریم .

وی در پایان خاطرنشان کرد : برای بهبود وضعیت فعلی باید زیرساخت ها نظیر قانون ایجاد شود و فعالیتهای فرهنگی ، آموزشی و اعمال قانون به صورت هماهنگ به اجرا درآید.