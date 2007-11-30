جشن آهنگسازان جوان در سالن رودکی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر هنری این جشنواره در آغاز ضمن خوش آمدگویی به هنرمندان حاضر در تالار رودکی جوان گرایی نخستین جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" را از خصوصیات مهم این جشنواره عنوان کرد و گفت : موسیقی کلاسیک در ایران بنابر دلایل گوناگون در طول سال های مهجور باقی مانده و کمتر توجهی به این مقوله از هنر شده است بر همین اساس گروه موسیقی کلاسیک تهران از ابتدای تاسیس بر مبنای شناسایی تربیت و معرفی آهنگسازان معاصر ایرانی بنیان گذاشته شد و ادامه فعالیت ها در سال 74 "ارکستر موسیقی نو"را به منظور آشنا کردن توده مردم با موسیقی نو وجلوه های موسیقی معاصر تاسیس شد.

فریماه قوام صدری در ادامه خاطرنشان کرد : از دیگر فعالیت های گروه موسیقی تهران می توان به معرفی بیش از 30 آهنگساز ایرانی،برگزاری کنسرت پژوهشی در زمینه موسیقی کلاسیک اشاره کرد درهمین راستا به منظور پیشبرد اهداف و معرفی آهنگسازان جوان و مستعد درحوزه موسیقی کلاسیک نخستین جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" را ترتیب داده شد و قرار است طبق برنامه ریزی انجانم شده آهنگسازان جوان بهترین آثار خود را در این جشنواره اجرا کنند و در پایان امیدوارم در نخستین جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر فرصتی فراهم شود تا هنرمندان جوان آثار خود را ارزیابی کنند.

پس از پایان صحبت های مدیر هنری جشنواره"موسیقی کلاسیک تا معاصر" قطعه "اسکریابین ،پرلود شماره 16 " ازعلی حسینی اجرا شد و پس از آن "دوران والس" (شیرین جعفری نسب)،"باخ ،انوانسیون دوصدایی دردوماژور،موزار و والس"(آوا اصلانی مقدم،"دیابلی ،سوناتین،اپوس 58 در دوماژور،الگرومودراتوو روندو الگرتو"(مریم و متین بینش )،"هندل،سونات برای ویلن و پیانو در می ماژور،شماره 6 در 4 قسمت" (ویلن سنا معزز،تیگران مصروپیان ) و "باخ پارتیتا" اثر آلماند ساراباند (علی ابراهیمی یگانه ) اجرا شد.

پس از اجرای این نوازندگان رضا تفضلی آهنگساز به روی صحنه آمد و آثارخود (سونات ویلنسل و کوارتت زهی ) را برای حاضرین معرفی و اجرا کرد.

لازم به ذکر است ربکا آشوقیان وعلی رادمان از جمله آهنگسازان جوان در دومین روز از برگزاری جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر"هستند که آثار خود را معرفی می کنند.این جشنواره تا 13 آذر ماه ادامه خواهد داشت.