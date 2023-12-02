شرایط دریافت تسهیلات مددجویان کمیته امداد سمنان اعلام شد

محمد حسین ذوالفقاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، از اعلام ویژگیها و شرایط دریافت تسهیلات اشتغالزایی مجموعه کمیته امداد استان سمنان خبر داد و تاکید کرد: همه خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد در هشت شهرستان استان میتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه نیازمندان بیکار غیر تحت حمایت کمیته امداد نیز در صورتی که در دهکهای یک الی پنج درآمدی نیز از این تسهیلات بهره مند میشوند، افزود: متقاضیان برای دریافت تسهیلات به کمیته امداد سراسر استان مراجعه کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه اعضای خانواده زندانیان و یا زندانیان آزاد شده هم میتوانند از تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد بهره بگیرند، گفت: همسران بیکار دختران خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد نیز از این تسهیلات بهره خواهند گرفت.
ذوالفقاری با بیان اینکه تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد به همسران بیکار زنان سرپرستی که ازدواج مجدد کردهاند هم پرداخت میشود، افزود: اعضای خانوادههای معتادان بی بضاعت و یا معتادان بهبود یافته از دیگر مشمولان دریافت این تسهیلات هستند.
وی با بیان اینکه افراد فاقد بیمه کارفرمایی و یا اجباری از دیگر مشمولان دریافت تسهیلات هستند، بیان کرد: برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی داشتن کارت پایان خدمات و یا معافی از شروط الزامی است.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه عدم استفاده از تسهیلات حمایتی از جمله دیگر شروط دریافت تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد است، گفت: استعلام از سامانه رصد وزارت کار مبنی بر عدم دریافت تسهیلات اشتغال از جمله دیگر شروط پرداخت تسهیلات است.
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