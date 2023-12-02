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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۲

فرمانده انتظامی شهرستان البرز خبر داد؛

دستگیری باند سارقان حرفه‌ای سیم و کابل برق در شریف آباد

دستگیری باند سارقان حرفه‌ای سیم و کابل برق در شریف آباد

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان البرز از دستگیری ۲ سارق و ۲ مالخر سیم و کابل برق سابقه دار در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهرام منصوری اظهار کرد: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی و مقابله با برهم زنندگان آرامش شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان البرز به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در این راستا مأموران کلانتری ۱۴ شریف آباد با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق شدند، ۲ نفر از سارقان حرفه‌ای و ۲ نفر مالخر را شناسایی و دستگیر کنند. از این باند حدود ۸۰۰ کیلو گرم سیم و کابل برق مسروقه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ منصوری در پایان گفت: اجرای طرح‌های امنیت محله محور در راستای مطالبات مردمی در محلات و با هدف ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با مخلان نظم عمومی همچنان ادامه خواهد داشت و شهروندان نیز می‌توانند با اطلاع موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، پلیس را در این امر مهم یاری دهند.

کد مطلب 5955127

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