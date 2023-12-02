پتانسیلهای گردشگری کرمان باید معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار، صبح شنبه در نود و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت بررسی فضای کسب و کار استان کرمان برگزار شد، اظهار کرد: کرمان استانی چهار فصل است که ظرفیتهای کویر، ارتفاعات و محصولات متنوع کشاورزی آن، از جمله زمینهها برای معرفی داشتههای این استان است.
فداکار بیان کرد: در کویر استان کرمان ظرفیتهایی وجود دارد که برخی از این ظرفیتها حتی معرفی هم نشده است.
استاندار کرمان سپس با تاکید بر اینکه رویداد گردشگری کرمان ۱۴۰۴ شکل گرفته است، یادآور شد: قرار است شرکت هواپیمایی ماهان هتل ۵ طبقهای در کرمان احداث کند تا زیرساختهای گردشگری در این خطه افزایش یابد.
وی تاکید کرد: باید رویدادهای بزرگ و متفاوتی را برگزار کنیم تا مردم در سراسر جهان بتوانند کرمان را بشناسند و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده است، خودمان مقصر هستیم.
استاندار کرمان در بخش دیگری افزود: استان کرمان در زمینه نیروی کار ماهر دچار عقبافتادگی جدی است.
فداکار بیان کرد: در زمینه ارائه مهارتها و برای جبران این عقب ماندگی، شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی و سازمان فنی و حرفهای با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان فعال شدهاند.
وی ادامه داد: حتی تعدادی از نیروهای شرکتکننده در این دورهها در جنوب استان کرمان وارد بازار کار شدهاند.
مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه مالیات، صدور مجوز و سوخت را از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: بعد از تهران، کرمان در رتبه دوم وصول مالیات در کشور قرار دارد.
سعید شاهرخی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان هم در این جلسه بیان کرد: حمل و نقل یکی از موانع رونق گردشگری کرمان و استان در بخش پروازهای داخلی و خارجی دچار چالش است.
وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه مواد اولیه صنایع دستی مخصوص مس در استان کرمان تامین نمیشود.
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