۵۶۰ هزار میلیارد ریال طرح صنعتی آذربایجان شرقی در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عظمائی روز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از این تعداد ۸۷۵ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارد.

وی گفت: در هشت ماه امسال هزار و ۴۰۰ فقره جواز تأسیس ایجادی برای شروع سرمایه گذاری‌های جدید در استان صادر شده که این موضوع نشان دهنده افزایش علاقه مندی به سرمایه گذاری در بخش صنعت استان است.

عظمائی از کسب رتبه نخست آذربایجان شرقی در صدور جواز تأسیس ایجادی در بین استان‌ها خبر داد و افزود: بیشترین صدور جواز تأسیس ایجادی به ترتیب مربوط به شهرستان‌های تبریز، شبستر، آذرشهر و بستان‌آباد است.

وی ادامه داد: بیشترین صدور جواز ایجادی متعلق به گروه‌های صنعتی محصولات فلزی فابریکی، محصولات از لاستیک و پلاستیک، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه این استان در صدور جواز تأسیس توسعه‌ای در رتبه نخست کشور قرار دارد، گفت: بیشترین صدور جواز توسعه‌ای در گروه‌های صنعتی محصولات از لاستیک و پلاستیک، محصولات فلزی فابریکی، محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، ساخت فلزات اساسی و سایر محصولات کانی غیرفلزی است.

عظمائی اعلام کرد: ۱۲۵ فقره جواز تأسیس توسعه‌ای با ارزش پیش بینی سرمایه‌گذاری به میزان ۴۱۰ هزار میلیارد ریال و با اشتغال چهار هزار و ۳۰۰ نفر در هشت ماه نخست امسال برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و تنوع محصولات صادر شده است که این آمار افزایش علاقه مندی واحدهای صنعتی استان به توسعه واحدهای تولیدی را نشان می‌دهد.