احمدرضا احمدی در میان گوهران

به گزارش خبرنگار مهر، گوهران این شماره در مقاله "اصلا شعر به چه دردی می خورد؟" به قلم خود احمدرضا احمدی آورده است: شعر در کوچه های بن بست مانده است، بیتوته کرده است. نشانی خوشبختی را با سخاوت به عابرانی که راه گم کرده اند می دهد. توقع سپاس هم ندارد. وزن و قافیه و دیگر ابزار ادبی در انتهای این کوچه بن بست و در کنار سایه درختان این کوچه، به فراموشی روز و شب رفته اند. کسی از آنها سراغ نمی گیرد. پس وزن و قافیه به سوی اوراق کهنه و رنگ باخته تاریخ رهسپار می شوند...

احمدی ادامه داده است: شاعران می خواهند خوابهای کشدار آدمی را که میوه ای از نور و چالاکی ندارد آشفته کنند. آدمیان که میل به رخوت و خواب آلودگی دارند شاعر به گیسوان و چهره های آنان، قطرات آب می پاشد. شاعر بیدار می کند. دیگر فرصتی نیست باید بگوییم شاعران واقعی و اصیل، الگو نمی پذیرند بلکه الگو می سازند. شعر به درد اصابت نمی کند، درد را التیام می بخشد.

"من از خودم تقلید می کنم" (گفتگوی عنایت سمیعی و محسن فرجی با احمدرضا احمدی)، چهار شعر منتشر نشده و سروده هایی از وی و "شاعر بیرون جسته از بطن جنجالها" به قلم منوچهر آتشی از دیگر مطالب بخش ویژه گوهران هستند.

"مداد رنگی یا واژه" از هما سیار، "درباره شعر احمد رضا احمدی" نوشته مهرداد صمدی، "شمای حافظ" از پرویز دوایی، "گزارشی از اتفاقی با معنا" به قلم شمس لنگرودی، "مدتها بود که می دانستیم" نوشته سیدعلی صالحی و... از مقالات بخش سنجش شماره اخیر گوهران هستند.

در بخشی دیگر از مجله مسعود کیمیایی در مقاله ای با عنوان "عکسهای شناسنامه واقعی، اما آدمها واقعی نیستند" درباره احمدی می نویسد: احمدرضا احمدی در سالهای 35 و 37 در جوانی من طلوع کرد و خوان گسترده زندگی من شد. تنها بودم و می خواستم سیاست جهان را دو قسمت کنم. وقتی احمدرضا باور کرد، رفیق من شد. احمدرضا شعر گفت و نوشت. از کویری آمد که جاده نداشت...

علیرضا مشایخی با مطلب "چند نفر آدمیزاد این مدلی می شناسید"، هوشنگ گلمکانی با یادداشت "احمدرضا احمدی، جوهر و کپسول"، جمشید ارجمند با "منشور رنگارنگ احمدرضا" و جواد طوسی با "آشفته در باد" بخش روایت گوهران را تکمیل کرده اند.

در بخش مکاتبات، نامه احمدی به فروغ، ابراهیم گلستان، پرویز دوایی و نامه های بهمن محصص، ابراهیم گلستان، پرویز دوایی، محمود کیانوش و حسین منصوری به احمدی آورده شده است.

اشعار مشترک احمدرضا احمدی با فروغ و یدالله رویایی، اشعار پراکنده و نثرهای یومیه وی نیز در فصول "مشترکات" و "پراکنده" در کنار هم قرار گرفته اند.

شهره حیدری همسر احمدرضا احمدی نیز در بخش "زیر یک سقف" نوشته است: گاهی در شعرهای احمدرضا ریتم زندگی را می یابم. نه منتقد هستم و نه هنرمند. من فقط هنربان هستم. اما با ریتمهای شعرهای احمدرضا می گریم و زندگی می کنم.

گوهران ویژه احمدرضا احمدی در 291 صفحه و با قیمت 3600 تومان روی پیشخوان دکه های روزنامه فروشی و کتابفروشیهاست.