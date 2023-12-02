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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کرمانی ها در پویش «من آزمایش HIV می‌دهم» شرکت می کنند

کرمانی ها در پویش «من آزمایش HIV می‌دهم» شرکت می کنند

کرمان- پویش «من آزمایش HIV می‌دهم» از ۲۰ آبان ماه در کشور آغاز شده است و کرمانی ها همزمان با سراسر کشور این پویش را اجرا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحیدرضا برهانی نژاد صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته اطلاع رسانیHIV / ایدز بیان کرد: جهت پیشگیری از بیماری HIV اتحاد جهانی شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید جامعه نسبت به بیماری ایدز مطلع شود، افزود: پویش «من آزمایش HIV می‌دهم» از ۲۰ آبان ماه در کشور آغاز شده و تا ۲۰ آذرماه ادامه دارد که استان کرمان نیز همزمان با سراسر کشور این پویش را اجرا می‌کند.

برهانی نژاد سپس تاکید کرد: متأسفانه ۵۲ درصد از افراد مبتلا به HIV تحت تأثیر پیش داوری قرار گرفته‌اند، بنابراین نقش رسانه‌ها در جلوگیری از این مساله خیلی حیاتی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه کاهش هزینه درمان مبتلایان به ایدز بسیار حائز اهمیت است، گفت: آزمایش HIV محرمانه و رایگان است.

وی به ۷۲ ساعت طلایی نیز اشاره و تصریح کرد: از زمانی که فرد در مواجهه با ویروس قرار می‌گیرد تا قبل از ۷۲ ساعت، زمان بسیار مهم است چراکه هر چقدر فرد سریع‌تر رژیم دارویی را دریافت کند با احتمال بیشتری به HIV مبتلا نخواهد شد.

کد مطلب 5955297

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