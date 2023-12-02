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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

همزمان با سراسر کشور؛

طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در گیلان آغاز شد

طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در گیلان آغاز شد

رشت- طرح ملی کاشت یک میلیارد اصله نهال همزمان در سراسر کشور در گیلان به مناسبت سالروز شهادت روحانی مبارز شهید میرزا کوچک خان جنگلی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ظهر شنبه در حاشیه آئین کاشت ۱۵۲ اصله نهال در تالار مرکزی رشت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کاشت یک میلیارد اصله درخت در سه استان شمالی کشور امروز آغاز شده است و این نهضت ادامه خواهد داشت.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی افزود: همزمان با گرامیداشت سالروز شهادت این روحانی مبارز کاشت یک میلیارد اصله درخت در سه استان گیلان، گلستان و مازندران آغاز شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به کاشت ۱۵۲ نهال به یاد ۱۵۲ شهید روحانی در استان بیان کرد: این کار فرهنگی و ارزشی به صورت نمادین در گیلان انجام شد.

محمدی با تاکید بر لزوم کاشت نهال در ایام مختلف سال بیان کرد: کاشت نهال در استان‌های شمالی بویژه گیلان نباید معطوف به هفته منابع طبیعی شود.

وی با اشاره به نگاه مردم در کاشت درخت افزود: مشارکت مردم در کارهای اینچنینی منجر به توسعه می‌شود.

کد مطلب 5955435

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چرا چرت میگید درخت 50ساله زمین من رو شبانه دزدا بریدن منابع طبیعی یکی از شهرهای گیلان خواب بودن خودشون با قاچاقچیا دستشون تو یه کاسه هست و فاسد شدن

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