طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ظهر شنبه در حاشیه آئین کاشت ۱۵۲ اصله نهال در تالار مرکزی رشت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کاشت یک میلیارد اصله درخت در سه استان شمالی کشور امروز آغاز شده است و این نهضت ادامه خواهد داشت.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی افزود: همزمان با گرامیداشت سالروز شهادت این روحانی مبارز کاشت یک میلیارد اصله درخت در سه استان گیلان، گلستان و مازندران آغاز شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به کاشت ۱۵۲ نهال به یاد ۱۵۲ شهید روحانی در استان بیان کرد: این کار فرهنگی و ارزشی به صورت نمادین در گیلان انجام شد.

محمدی با تاکید بر لزوم کاشت نهال در ایام مختلف سال بیان کرد: کاشت نهال در استان‌های شمالی بویژه گیلان نباید معطوف به هفته منابع طبیعی شود.

وی با اشاره به نگاه مردم در کاشت درخت افزود: مشارکت مردم در کارهای اینچنینی منجر به توسعه می‌شود.