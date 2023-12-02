هوای ۷ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۱ آذرماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای اهواز ۱۵۰، دشت آزادگان ۱۴۲، ماهشهر ۱۲۲، شادگان ۱۱۵، خرمشهر ۱۱۰، دزفول و اندیمشک ۱۰۸ AQI در وضعیت ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.

بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به پایداری جو و افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی استان، هشدار سطح زرد را صادر کرده است.