  1. استانها
  2. همدان
۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی همدان مطرح کرد؛:

استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی از اولویت‌های جهاد همدان

استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی از اولویت‌های جهاد همدان

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان همدان اجرایی شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی همدان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قدیمی اجرایی شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی همدان دانست و اظهار کرد: تحقق شعار سال مستلزم تلاش در راستای ارتقای جایگاه تولید و مهار تورم همچنین به بهره‌گیری از فرصت‌های مهم است.

وی با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در استان شامل ۱۱ لایه در ۷ زمینه کاری است افزود: از این موارد می‌توان به فرآوری سیب زمینی، فرآوری انواع میوه‌جات همچون هلو، شلیل انگور و سیب اشاره کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: ایجاد گلخانه هیدروپونیک، پرورش سبزی و سیفی، گل و گیاه زینتی در سطح ۵۰ هکتار، ایجاد زنجیره تولید و توزیع هوشمند گوشت به ظرفیت ۱۰ هزار رأس و احداث سردخانه و بسته‌بندی میوه و سبزیجات تازه و کنستانتر با ظرفیت ۹۵ هزار تن شمار دیگری از این فرصت‌هاست.

وی یادآور شد: احداث گلخانه بزرگ مقیاس شیشه‌ای اتوماتیک در سطح ۴۰ هکتار و فرآوری گیاهان دارویی مثل گشنیز و رازیانه در حجم ۲۰ هزار تن از دیگر اولویت‌هاست.

قدیمی با بیان اینکه این مهم در هر ۱۰ شهرستان بررسی و اشتغال زایی بیش از هزار و ۹۱۵ نفر پیش بینی شده است تاکید کرد: این موارد از مطالعات اولیه برخوردار و در راستای اقدامات فراسازمانی و مطالعات بالا دستی همچنین اتخاذ تصمیم‌های لازم به اداره کل اقتصاد دارایی و استانداری نیز ارسال شده است.

کد مطلب 5955505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • esmailzarei IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      والا ما خواستیم گلخانه بزنیم هزار فیلم بازی کردن گفتند فقط ۲هزارمتر باید گلخانه باشه حالا ۱۵۰۰متر باشه نمیشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها