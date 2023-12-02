به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قدیمی اجرایی شدن فرصتهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی همدان دانست و اظهار کرد: تحقق شعار سال مستلزم تلاش در راستای ارتقای جایگاه تولید و مهار تورم همچنین به بهرهگیری از فرصتهای مهم است.
وی با بیان اینکه فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی در استان شامل ۱۱ لایه در ۷ زمینه کاری است افزود: از این موارد میتوان به فرآوری سیب زمینی، فرآوری انواع میوهجات همچون هلو، شلیل انگور و سیب اشاره کرد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: ایجاد گلخانه هیدروپونیک، پرورش سبزی و سیفی، گل و گیاه زینتی در سطح ۵۰ هکتار، ایجاد زنجیره تولید و توزیع هوشمند گوشت به ظرفیت ۱۰ هزار رأس و احداث سردخانه و بستهبندی میوه و سبزیجات تازه و کنستانتر با ظرفیت ۹۵ هزار تن شمار دیگری از این فرصتهاست.
وی یادآور شد: احداث گلخانه بزرگ مقیاس شیشهای اتوماتیک در سطح ۴۰ هکتار و فرآوری گیاهان دارویی مثل گشنیز و رازیانه در حجم ۲۰ هزار تن از دیگر اولویتهاست.
قدیمی با بیان اینکه این مهم در هر ۱۰ شهرستان بررسی و اشتغال زایی بیش از هزار و ۹۱۵ نفر پیش بینی شده است تاکید کرد: این موارد از مطالعات اولیه برخوردار و در راستای اقدامات فراسازمانی و مطالعات بالا دستی همچنین اتخاذ تصمیمهای لازم به اداره کل اقتصاد دارایی و استانداری نیز ارسال شده است.
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