قانون فصل الخطاب همه مشکلات است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در شورای اداری شهرستان البرز که با حضور سیاهکالی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه الوند، فرماندار شهرستان الوند و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از واجباتی که بر عهده ما قرار دارد رعایت قانون می‌باشد و همه باید در هر جایگاه و پستی که قرار داریم، از آن پیروی کنیم.

وی ادامه داد: بعد صنعتی و اقتصادی بودن شهرستان البرز برای استان و کشور بسیار مهم می‌باشد و باید با انسجام و هم افزایی برای مشکلات مردم و واحدهای تولیدی در این منطقه تلاش کرد.

شعبانی اضافه کرد: مبنای حل همه مشکلات نظر کارشناسی و قانون باشد و همه باید از رأی قانون تبعیت کنند و اگر خدشه‌ای به قانون وارد است آن هم باید در مجرای قانونی باشد.

وی در خصوص صدور رأی بدوی پرونده اراضی اوقافی شهر الوند گفت: قانون فصل الخطاب است و در موضوع اوقاف نیز باید اعلام کنیم که این رأی قطعی نبوده و رأی نهایی بعد از رسیدگی در شعب تجدید نظر قطعی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، حفظ سلامت مردم و مطالبه عمومی تکمیل تصفیه خانه باید تسریع شود.

گفتنی است: تصریح روند احداث تصفیه خانه شهر الوند، تعیین تکلیف کمربندی شهر الوند و بررسی وضعیت اراضی شهرداری معروف به شلویری، دستور جلسه ششمین جلسه شورای اداری شهرستان البرز بود که با حضور جمعی از مدیران کل، مدیران شهرستانی و رئیس کل دادگستری استان قزوین در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.