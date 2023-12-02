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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

رییس کل دادگستری استان قزوین:

قانون فصل الخطاب همه مشکلات است

قانون فصل الخطاب همه مشکلات است

قزوین- رییس کل دادگستری استان قزوین با فصل الخطاب دانستن قانون گفت: همه ما باید در هر جایگاهی که قرار داریم به قانون احترام بگذاریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در شورای اداری شهرستان البرز که با حضور سیاهکالی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه الوند، فرماندار شهرستان الوند و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از واجباتی که بر عهده ما قرار دارد رعایت قانون می‌باشد و همه باید در هر جایگاه و پستی که قرار داریم، از آن پیروی کنیم.

وی ادامه داد: بعد صنعتی و اقتصادی بودن شهرستان البرز برای استان و کشور بسیار مهم می‌باشد و باید با انسجام و هم افزایی برای مشکلات مردم و واحدهای تولیدی در این منطقه تلاش کرد.

شعبانی اضافه کرد: مبنای حل همه مشکلات نظر کارشناسی و قانون باشد و همه باید از رأی قانون تبعیت کنند و اگر خدشه‌ای به قانون وارد است آن هم باید در مجرای قانونی باشد.

وی در خصوص صدور رأی بدوی پرونده اراضی اوقافی شهر الوند گفت: قانون فصل الخطاب است و در موضوع اوقاف نیز باید اعلام کنیم که این رأی قطعی نبوده و رأی نهایی بعد از رسیدگی در شعب تجدید نظر قطعی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، حفظ سلامت مردم و مطالبه عمومی تکمیل تصفیه خانه باید تسریع شود.

گفتنی است: تصریح روند احداث تصفیه خانه شهر الوند، تعیین تکلیف کمربندی شهر الوند و بررسی وضعیت اراضی شهرداری معروف به شلویری، دستور جلسه ششمین جلسه شورای اداری شهرستان البرز بود که با حضور جمعی از مدیران کل، مدیران شهرستانی و رئیس کل دادگستری استان قزوین در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 5955540

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    نظرات

    • مظلوم IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
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      اول اینکه در کشور ما قانون فصل الخطاب نیست دوم اینکه قانونی که خودش مشکل داره چاره چیه؟

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