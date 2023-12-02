به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر باقری در جلسه تشریح افتتاح چند طرح بزرگ آبرسانی همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور به استان زنجان اظهار داشت: سد بلوبین باهدف کنترل جریان‌های سطحی در محدوده طرح و ذخیره آنها در مخزن این سد در راستای تأمین آب شرب شهرهای «زرین‌آباد» و «حلب» و ۹۲ روستای مسیر این منطقه به میزان ۳.۵ میلیون مترمکعب در سال و امکان تأمین نیاز آبی صنایع مستقر در منطقه به میزان ۶ میلیون متر مکعب در سال احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: رئیس جمهور در دور دوم سفر خود به استان زنجان طرح‌های مربوط به شرکت آب منطقه‌ای زنجان را که از جمله سد میرزاخانلو ۲، سد ایالو و آبرسانی از سد ایالو است را افتتاح خواهد کرد.

باقری افزود: اعتبار صرف شده برای سد میرزاخانلو ۲ قریب به ۹ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز حدود ۱۲۵ میلیارد ریال، اعتبار صرف شده سد ایالو ۶ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز ۳۰۰ میلیارد ریال و برای آبرسانی سد ایالو اعتبار صرف شده ۴ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریال و اعتبار موردنیاز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

باقری همچنین به مصوبات مربوط به شرکت آب منطقه‌ای استان اشاره کرد و اظهار داشت: تکمیل سد بلو بین با اختصاص یک هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار و سد مَراش با ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار جزو مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به زنجان بود که برای سد بلوبین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال که بیش از رقم مصوب بود اختصاص یافت و این پروژه هم اکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصدی رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: برای سد مراش نیز ۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال اختصاص یافت که با این میزان اعتبار به پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصد رسیده و نیازمند تأمین مالی از سیستم بانکی است که با پیگیری‌های انجام شده سیستم بانکی نیز به کمک این پروژه آمده است که بااین‌وجود به دلیل مسائلی از جمله حجم بالای اقدامات موردنیاز در این ۲ سد و تورم، نیازمند ترمیم مالی است.