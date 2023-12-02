اعتبار و آبرویی برای مدعیان حقوق بشر باقی نمانده است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی شنبه شب در همایش صلح یاران بسیج و روز قشر بسیج حقوقدانان که با حضور فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر، رئیس کل دادگستری این استان و حقوقدانان بسیجی استان بوشهر در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار شد افزود: سکوت دولتمردان کشورهای غربی و اروپایی در پی جنایت‌های وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی دیگر اعتبار و آبرویی برای حقوق بشر در دنیا نگذاشته است.

معاون بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر بسیج را همچون یک مکتب دانست و اظهار کرد: بسیج از دوران دفاع مقدس دارای نقشی اثربخش و کلیدی بود و در حال حاضر نیز در زمینه‌های متعددی همچون علم و دانش، فناوری، خدمت به محرومین، توسعه کشور، روشنگری و جهاد تبیین اقدامات شایسته‌ای را به ارمغان آورده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه نقش بسیج در صلح و سازش بسیار اثربخش است تصریح کرد: بسیج بیش از ۴ دهه از انقلاب در حوزه‌های تخصصی متعددی نقش آفرینی کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فلسطین شاهد تجاوزات و اشغالگری‌های متعددی در طول ۷۵ سال توسط رژیم غاصب صهیونیستی بوده است، خاطرنشان کرد: مستند به قوانین حقوق بین‌الملل رژیم کودک کش صهیونیستی با وجود جنایت‌ها و اشغالگری‌های متعدد به هیچ وجه حق دفاع مشروع از خود را ندارد.

معاون بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر اقدامات حقوقی و قضائی را در جهت ایجاد فشار حداکثری بر رژیم غاصب صهیونیستی بسیار اثربخش دانست و گفت: شایسته است از ظرفیت حقوقی کشور در راستای فشار آوردن بر اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی استفاده لازم شود.