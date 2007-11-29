به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در حاشیه نشست واحد سیاسی این تشکل گفت : ما نباید فراموش کنیم که صحنه انتخابات صحنه رقابت است، لذا تاخیر در انجام فعالیتهای انتخاباتی جایز نیست .

وی با اشاره به تشکیل شورای 11 نفره جبهه متحد اصولگرایان گفت: این ساز وکار جدید میدان جدیدی را براساس عقلانیت و خود جمعی باز کرده و انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصتی برای قرار گرفتن این ساز و کار در بوته آزمایش خواهد بود.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شرط موفقیت این ساز و کار در انتخابات مجلس هشتم را ارائه لیستی واحد که مجموعه ای از نیروهای شایسته و مقبول مردم را در بر داشته باشد دانست و گفت: اصولگرایان سعی خواهند کرد بر اساس برنامه هایی که به منظور جبران عقب ماندگی های کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله در یک زمان مشخص تنظیم شده به یک لیست انتخاباتی مناسب برسند.

باهنر به دستاوردهای مجلس اصولگرای هفتم اشاره کرد و گفت: مجلس هفتم دستاوردهای خوبی برای جامعه داشته است و بیان این مساله می تواند برای افکار عمومی مفید باشد.

وی ارتقا جایگاه نظام در سطح منطقه ، بین الملل و بین ملت های مسلمان، حفظ آرامش در جامعه ، تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی ، توجه به سیاست های اصل 44 ، مسئله بنزین ، حمل ونقل و گرفتن تصمیمات به موقع به خصوص راجع به مسئله ی هسته ای و تبعیت از خواسته های جامعه را از جمله دستاوردهای مجلس هفتم دانست.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه افزود: ضمن آنکه بر رقابتهای انتخاباتی و حضور جدی افراد و گروههای سیاسی در انتخابات تاکید می کنیم معتقدیم که نباید رقابتهای انتخاباتی به جنگ روانی و تیره کردن فضا بینجامد بلکه فضا باید برای تصمیم گیری صحیح و آزادانه مردم مهیا و شفاف باشد.

وی ضمن هشدار نسبت به خطر حضور تندروها و افراطیون در انتخابات یاد آور شد: مردم ما مراقب جریان های تند و افراطی و همه کسانی که برای خوش خدمتی به غرب به آنان چراغ سبز نشان می دهند و می خواهند با تمسک به شیوه های تخریب و جنگ روانی سرنوشت انتخابات را به نفع خود رقم بزنند، هستند و قطعا با حضور در پای صندوق های رای و گرفتن تصمیمات به موقع پاسخ آنان را خواهند داد.

شرمندگی ، دستاورد کنفرانس فرمایشی آناپولیس



باهنر در قسمت دیگری از سخنان خود به برگزاری کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس اشاره کرد و گفت: حضور برخی سران کشورها در این کنفرانس شرمندگی آنان را نزد ملت هایشان بیشتر کرد و هیچ گونه دستاوردی هم برای آنان نداشت.

وی در ادامه افزود: کسانی که در این کنفرانس حاضر شدند نمایندگان واقعی ملت فلسطین نبودند و این موضوع بیش از پیش فرمایشی بودن این کنفرانس را اثبات کرد.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: آمریکا که برگزار کننده این کنفرانس بود و ادعای میانجی گری میان طرف های صهیونیستی و فلسطینی را داشت هرگز داوری بی طرف نیست چرا که آنان اثبات کرده اند که در حمایت بی چون و چرا از رژیم صهیونیستی کوتاهی نخواهند کرد.

باهنر در خصوص اهداف آمریکا از برگزاری این کنفرانس گفت: با توجه به سوابق آمریکا در ارائه طرح های مختلف و متعدد برای حل مشکلات رژیم صهیونیستی به نظر می رسد آمریکایی ها به حل مسئله فلسطین فکر نمی کنند بلکه به دنبال جبران شکست های متعدد رژیم صهیونیستی چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه نظامی و امنیت بخشی به این رژیم هستند.

وی یاد آور شد: اگر چه نو محافظه کاران آمریکا با برگزاری این کنفرانس به دنبال کسب دستاورد سیاسی در حوزه سیاست خارجی بودند اما موقعیت نومحافظه کاران در آمریکا به قدری نامناسب است که برگزاری اینگونه کنفرانس ها تاثیری در بهبود چهره آنان نزد مردم آمریکا نخواهد داشت.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در پایان افزود: این کنفرانس یک بار دیگر نشان داد که حامی واقعی و پناهگاه ملت مظلوم فلسطین جمهوری اسلامی ایران است و ملت ایران با راهبرد انسجام اسلامی ، مقدمات نجات ملت فلسطین را فراهم کرده و امیدوار است در فلسطین دولتی بر سر کار آید که نماینده همه ملت فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی یا یهودی باشد.

وی به ابتکار ایران جهت برگزاری کنفرانس در همین رابطه اشاره کرد و گفت: این کنفرانس که با حضور نمایندگان واقعی ملت فلسطین از جمله حماس و جهاد اسلامی برگزار خواهد شد ، دستاوردهای خوبی در راستای آزادی قدس شریف و استقرار حکومت منتخب ملت فلسطین در پی خواهد داشت.