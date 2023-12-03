برگزاری بیش از ۳ هزار محفل انس با قرآن در مدارس کردستان

مهدی انور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته قرآن، عترت و نماز با شعار «همنوای قرآن، هم صدای غزه» آغاز شده است، اظهار داشت: در ۳ هزار و ۵۰۰ مدرسه کردستان محافل معنوی انس با قرآن به یاد کودکان شهید غزه برگزار می‌شود.

وی افزود: در تمام مدارس استان این مراسم معنوی برگزار خواهد شد اما در تعدادی از مدارس با جمعیت کمتر به صورت مراسم‌های با جزئی و در مابقی ۳ هزار مدرسه دیگر به صورت ویژه این محفل نورانی اجرا خواهد شد.

رئیس اداره قرآن و عترت آموزش و پرورش بیان کرد: همچنین در این ایام تعداد ۲۰ محفل انس با قرآن در خانه شهدای استان با شعار همراه با قرآن، هنگام با شهدا در راستای الگویابی از نسل جوان از پیروان واقعی قرآن که به حق شهدا الگوی واقعی پیرو حقیقی قرآن هستند.

انور گفت: همچنین پیش اجلاس نماز در تمام شهرستان با تجلیل از نمازگزاران واقعی، آغاز جشن تکلیف دانش آموزی بین دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی، و پسر پایه هشتم در تمام شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: پیوند مدرسه، مسجد، منزل هم برنامه مدنظر در این هفته است و در روز جمعه با حضور دانش‌آموزان در خطبه جمعه شرکت خواهیم داشت و در سطح مدارس هم با حضور مسئولان و مدیران نماز جماعت برپا خواهیم کرد.

انور افزود: بحث مهم دیگری که در این هفته به آن پرداخته می‌شود برگزاری مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن، عترت و نماز همزمان با سراسر کشور است.

رئیس اداره قرآن و عترت آموزش و پرورش اذعان کرد: این آزمون آنلاین و برخط مخصوص دانش‌آموزانی است که در سامانه ثبت نام کرده باشند و ثبت نام آن از ابتدای سال تحصیلی جدید تا آغاز هفته قرآن بوده است.

وی افزود: آزمون کتبی ویژه کسانی که نتوانستند آنلاین ثبت نام کنند در رشته‌های تفسیر، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام و گفتمان مهدوی از طریق سامانه جامع پرورشی و فرهنگی به‌صورت سراسری برگزار خواهد شد.

رئیس اداره قرآن و عترت آموزش و پرورش اعلام کرد: نمرات دانش‌آموزانی که به هر دلیلی موفق به شرکت در آزمون آنلاین (مجازی) نشدند و در آزمون حضوری در مدرسه شرکت نمودند، باید توسط مدیران در سامانه ثبت شود.

وی ادامه داد: مرحله شهرستانی این آزمون در ابتدای بهمن ماه جاری و در فروردین ماه هم مرحله استانی و در نهایت مرحله نهایی و کشوری آن در تابستان برگزار خواهد شد.

انور با بیان اینکه سال قبل کردستان ۲۴ شرکت کننده در مرحله کشوری داشت، اذعان کرد: دو دانش‌آموز دختر در رشته گفتمان مهدویت رتبه دوم کشوری را کسب کردند.

رئیس اداره قرآن و عترت آموزش و پرورش بیان کرد: به دلیل مراجعه زیاد ثبت نام کنندگان اختلال در گزارش‌گیری سامان ایجاد و امکان اعلام آمار نهایی شرکت کنندگان فعلاً وجود ندارد ولی تا امروز برای آنها یک رشته تعداد ۱۶۰۰ دانش‌آموز ثبت نام کردند.

انور افزود: همچنین از دیگر اقدامات انجام شده در این هفته برگزاری جلسات شبهه و پاسخ، نشست بصیرتی حجاب و عفاف فاطمی، و ویژه برنامه تحلیل از حافظان، قاریان و خادمان قرآن ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان است که برای اولین بار برگزار می‌شود

وی خاطرنشان کرد: عناوین روزهای هفته قرآن، عترت و نماز که از شنبه ۱۱ آذر ماه شروع شده با عنوان قرآن، مسیر زندگی، یکشنبه ۱۲ آذر ماه؛ نهج البلاغه، فریاد جاودانگی، دوشنبه ۱۳ آذر ماه؛ احکام، انشای بندگی، سه شنبه ۱۴ آذر ماه؛ صحیفه سجادیه؛ قله بالندگی، چهارشنبه ۱۵ آذر ماه؛ انتظار فرج، نغمه دلدادگی، پنجشنبه ۱۶ آذر ماه؛ سیره فاطمی، سیرت آزادگی، جمعه ۱۷ آذر ماه؛ نماز جمعه، میعادگاه همبستگی است.