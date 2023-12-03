به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان شنبه شب با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل دامپزشکی و شماری از بازرسین مربوطه در بازدید سرزده از کشتارگاه مرغ پر سنندج، فعالیت‌های کشتارگاه مرغ سنندج را مورد ارزیابی قرار داد و تذکرات لازم در حوزه‌های مختلف از جمله لزوم درج قیمت بر روی بسته‌بندی مرغ به متولیان امر را داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ضمن تاکید بر لزوم تشدید بازرسی و نظارت‌ها بر بازار استان کردستان، اظهار کرد: بازدید سرزده امشب در راستای نظارت بر وضعیت بازار مرغ استان کردستان صورت گرفت.



حسین رحیمیان ادامه داد: متأسفانه طی چند روز اخیر وضعیت بازار مرغ در استان کردستان با مشکلاتی مواجه شد و در بازدید امشب هم روند کشتار مرغ و هم روند توزیع آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی ضمن تاکید بر لزوم تداوم گشت‌های مشترک در بازار استان کردستان به ویژه در زمینه گوشت مرغ، اظهار کرد: گشت‌های مشترک با همراهی و همکاری سایر سازمان‌های مسؤول به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در این زمینه اداره کل تعزیرات حکومتی از تمامی ظرفیت‌های خود برای آرامش بازار بهره‌برداری خواهد کرد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته، انشالله ما دیگر شاهد کمبود مرغ در بازار نباشیم و در کنار این مهم سعی می‌کنیم که با نظارت بهتر، از هرگونه افزایش قیمت غیرواقعی نیز جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نیز در جریان این بازدید اظهار کرد: میانگین مصرف روزانه گوشت مرغ در استان کردستان حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ کیلو است که ما دیروز و امروز میزان کشتار را به بیش از ۲۰۰ کیلو افزایش داده‌ایم.

پیمان اسکندری بیان کرد: با توجه به افزایش میزان کشتار، خوشبختانه امروز هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تأمین گوشت مرغ در استان کردستان نداشتیم و این روند را تا ثبات و آرامش بازار ادامه خواهیم داد.

وی ضمن اعلام آمادگی در راستای همکاری و تعامل با اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان کردستان، افزود: سازمان جهاد کشاورزی نیز از ظرفیت‌های در اختیار خود در راستای نظارت مستمر بر بازار استفاده خواهد کرد.

در جریان این بازدید مدیر کشتارگاه مرغ پر سنندج و همچنین عوامل فنی شاغل در این واحد گزارش کاملی از روند کشتار مرغ و نحوه عرضه آن به بازار را ارائه کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و شماری از بازرسین مربوطه به صورت شبانه از کشتارگاه مرغ سنندج بازدید کردند.