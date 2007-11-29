به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کریستین ساینس مانیتور، طرح "جیمز کانوی" که پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) هم اکنون در حال بررسی آن است؛ با مخالفت زیادی از سوی دیگر رهبران نظامی آمریکا روبروست.

در صورت تصویب این طرح، تعداد زیادی از نیروهای دریایی آمریکا شاید به زودی و در سال آینده در افغانستان مستقر شوند.

بر پایه این گزارش، از این نیروها برای جنگ علیه طالبان استفاده خواهد شد.

این در حالی است که تلفات غیرنظامیان افغان در حمله نیروهای خارجی علیه طالبان بارها از سوی مقامهای بلندپایه افغان از جمله "حامد کرزای"، رئیس جمهور افغانستان و نیز سازمانهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون صدها غیرنظامی در این حملات کشته شده اند، اما آماری رسمی منتشر نشده است.

