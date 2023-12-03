هوای اصفهان و ۴ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز یکشنبه دوازدهم آذر با میانگین ۱۶۸ برای سومین روز پیاپی وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان‌های ۲۵ آبان با ۱۵۴، خیابان احمدآباد با ۱۶۹، میدان انقلاب و بزرگراه خرازی با ۱۷۰، پارک زمزم و سپاهان شهر با ۱۶۰، خیابان پروین اعتصامی با ۱۶۵، دانشگاه صنعتی و رهنان با ۱۵۶، فرشادی با ۱۵۳، خیابان فیض با ۱۵۷، بولوار کاوه با ۱۵۵ و ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۱۵۹ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است.

امروز شاخص هوا در ایستگاه کردآباد با ۲۲۱ و خیابان میرزا طاهر با ۲۵۷ AQI وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و در خیابان زینبیه با ۱۳۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.‌

امروز شاخص هوا در زرین شهر با ۱۷۴ و در قهجاورستان با ۱۸۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در سجزی با ۸۳ قابل قبول و در مبارکه و شاهین شهر با ۱۰۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز اعلام کرده است که تا اواسط هفته جاری (سه‌شنبه چهاردهم آذر) جوی به نسبت پایدار در استان حاکم خواهد بود که افزایش شاخص آلودگی هوای مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان در حد ناسالم را به دنبال دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.