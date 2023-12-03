محدودیت سرعت در محور فیروزکوه - سمنان/خودروی متخلفان توقیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود عابدعلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اعمال محدودیت سرعت در محور فیروزکوه به سمنان اظهار کرد: در طی ۸ ماهی که از سال ۱۴۰۲ گذشته است متأسفانه تصادفات جرحی و فوتی در محور سمنان بالا بوده است؛ طی توافق با دادستان شهرستان، مقرر شد به علت بالا بودن سرعت، سبقت غیرمجاز و بالا بودن شدت تصادفات، محدودیت سرعت در این محور اعمال شود.

رئیس پلیس راه فیروزکوه بیان کرد: بر اساس دستور دادستان شهرستان فیروزکوه خودروهایی که سرعت بالای ۷۰ کیلومتر در ساعت دارند، توسط عوامل پلیس راه فیروزکوه متوقف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی افزود: ایجاد بازدارندگی در خصوص سرعت و سبقت غیرمجاز و جلوگیری از تصادفات منجر به فوت یکی از عوامل اعمال این محدودیت است.

رئیس پلیس راه فیروزکوه همچنین در راستای اطلاع رسانی اعمال محدودیت تاکید کرد: بنا است در چهار نقطه این محور اعم از گردنه بشم، سرانزا، روستای کمند و سر ریل راه آهن در مسیر رفت و برگشت بنرهای ۱۲ متری در خصوص ممنوعیت و توقیف خودرو نصب شود و همچنین با کمک رسانه و فضای مجازی اطلاع رسانی در این حوزه انجام شود.

عابد علی خاطرنشان کرد: این محدودیت قطعاً تا زمانیکه بازدارندگی لازم در این حوزه ایجاد شود و سرعت خودروها در این مسیر کنترل شود، ادامه خواهد داشت چرا که از فروردین ماه سال جاری تاکنون در این محور ۱۳ کشته و نزدیک به ۲۵ مجروح در اثر تصادفات را شاهد بودیم.