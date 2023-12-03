نماز جمعه عامل ایجاد برادری و وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح یکشنبه در جلسه شورای اقامه نماز کردستان اظهار کرد: هیچ پروژه‌ای نزد پروردگار مهمتر از نماز نیست و همه افراد جامعه وظیفه دارند آن را رعایت کنند.

وی افزود: پیامبر اسلام زمانیکه در مکه بود از جامعه کفر خواستند که ایمان بیاورند و در مدینه منوره اقدام به ساخت مسجد کرد چرا که مرکز برادری، ایمان و کمک به درد و رنج محرومین و فقرا بود.

امام جمعه سنندج یادآور شد: اگر در مدارس و یا ادارات نماز خوانده می‌شود باید مدیر و مسؤول الگو باشند و خود ابتدا در صف اول نماز حاضر شوند.

ماموستا رستمی به اهمیت وجود ائمه جماعت در مدارس پرداخت و اضافه کرد: ائمه جماعت علاوه بر اقامه نماز باید آموزش هم ارائه دهد و این مهم نیازمند تأمین بودجه برای ائمه جماعت است.

وی خواستار اقامه نماز و حضور مردم در نماز جمعه شد و بیان کرد: مردم باید حضور در نماز جمعه و جماعت را مورد توجه قرار دهند و باید روحانیون و ماموستاها با لحن شیرین مردم را به اقامه نماز دعوت کنند وبا درایت و عقلانیت مردم به ویژه نسل نو را به سمت اقامه نماز جذب کنند.

امام جمعه سنندج با اشاره به برپایی میزهای خدمت در نماز جمعه پرداخت و گفت: میزهای خدمت حرکت ارزشمندی برای پاسخگویی مسؤولان به مردم است و باید تداوم یابد.

وی با بیان اینکه حکمت نماز جمعه فقط اجرای فرایض دینی نیست بلکه ایجاد وحدت، برادری، الفت و علاقه و رساندن انسان به تکامل روحی و معنوی در نماز جمعه جریان دارد، اذعان کرد: نماز باید همه ما را از منکرات دور کند و ما را به سمت توسعه، عمران و آبادانی و وحدت بکشاند.