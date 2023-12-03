واگذاری زمین به ۱۵۳ خانوار دارای سه فرزند و بیشتر در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح یکشنبه در نشست جوانی جمعیت شهرستان تنگستان عنوان داشت: علیرغم اینکه تنگستان بر اساس آمار نرخ باوری و فرزند آوری نسبت به جاهای دیگر مناسب‌تر است اما لازم است تا کارهای کامل‌تری در بخش‌های اطلاع رسانی و مشاوره، روان شناسی و خدمات رفاهی انجام شود.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: شهرستان تنگستان بر اساس آمار منتشرشده، ۴۳۶ ازدواج و فرزند آوری داشته که اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد ۸۰۰ میلیون تومان به تسهیلات کم بهره قرض الحسنه به این خانواده‌ها پرداخت شده است.

فرماندار تنگستان افزود: در زمینه واگذاری زمین به خانواده‌های سه فرزند و بیشتر، به ۱۵۳ خانواده در شهر و روستاهای شهرستان تنگستان زمین واگذاری شده است.

وی ادامه داد: نیاز است ثبت احوال شهرستان داده‌های آماری فرزند آوری از فروردین ماه سال جاری و خانواده‌هایی که دارای سه فرزند شدند جهت واگذاری زمین را اعلام کند.

لطفی یاد آور شد: شهرداران و دهیاران شهرها و روستاهای تنگستان اطلاع رسانی در زمینه ازدواج و فرزند آوری در سطح شهرستان تنگستان را انجام دهند.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ هکتار زمین به محدوده روستاها الحاق شده بیان کرد: تا دهه فجر انقلاب اسلامی تمام کسانی که در شهرستان دارای سه فرزند شدند زمین واگذار خواهد شد.