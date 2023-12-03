اعتبارات عمرانی مصوب بستان آباد برای آموزش و پرورش ناچیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فرهودی در جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه تیکمه داش و شهرستان بستان آباد گفت: بر اساس سیاست‌های محرومیت زدایی دولت سیزدهم، نوسازی مدارس آذربایجان شرقی نیز توجه ویژه ای به مناطق محروم و مدارس روستایی دارد.

وی افزود: سال گذشته ۹۴ پروژه‌ی آموزشی و امسال تا به امروز، ۱۰۵ پروژه افتتاح کرده و تحویل آموزش و پرورش داده ایم ولذا پیش بینی می‌شود تا این رقم تا پایان ۱۴۰۲ به ۱۳۰ پروژه افزایش یابد؛ پروژه‌های تحویلی به آموزش و پرورش به نسبت سال قبل علی رغم عدم افزایش اعتبارات، ۲ برابر شده است که تنها فرمول این اتفاق، صرفه جویی و کار جهادی همکاران و پرسنل نوسازی مدارس استان است.

وی ادامه داد: یکی از پارامترهای توزیع اعتبارات فضاهای آموزشی، سرانه آموزشی است. متوسط سرانه آموزشی در استان آذربایجان شرقی، ۵/۱۷، در منطقه تیکمه داش ۶.۵ و در بخش مرکزی شهرستان بستان آباد به دلیل تراکم بالای دانش آموز، ۲/۶۲ است.

فرهودی با بیان این که سیاست نوسازی مدارس استان جمع آوری پروژه‌های نیمه تمام ظرف ۳ سال است گفت: اولین سیاست ما و اولویت دولت، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ با احتساب افتتاح امروز در روستای قره بلاغ تیکمه داش، ۶ پروژه شامل ۱۷ کلاس درس در شهرستان بستان آباد، تحویل ادارات آموزش و پرورش بستان آباد و تیکمه داش داده شده است که یک پروژه شامل ۶ کلاس درس نیز تا پایان سال تحویل داده خواهد شد که بر اساس آمار، امسال ۲۳ کلاس درس تحویل خواهیم داد که ۱۲ کلاس به صورت خیری بوده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز تصمیم داریم تا ۴ پروژه شامل ۱۸ کلاس درس که به جز پروژه‌های خیری است، به آموزش و پرورش تحویل دهیم.

فرهودی خاطرنشان کرد: یک سوم اعتبارات نوسازی مدارس استانی و دو سوم این اعتبارات ملی است، یعنی هر مبلغی که در شورای برنامه ریزی شهرستان تصویب شود وظیفه ما تأمین دو برابر آن مبلغ از اعتبارات ملی است و لذا اعتبارات عمرانی مصوب کمیته برنامه ریزی شهرستان بستان آباد برای آموزش و پرورش بسیار ناچیز بوده و از این رو نیازمند توجه ویژه از سوی فرمانداری شهرستان و مسئولین امر آموزش و پرورش بستان آباد است.

وی اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و بازسازی مدارس دیگر در روستای شهرستان بستان آباد، نیازمند همراهی مسئولین امر در این شهرستان است چرا که اعتبارت استانی در قالب نوسازی مدارس در سراسر استان شدیداً رشد پیدا کرده ولی این رشد در شهرستان بستان آباد مشاهده نمی‌شود. باید توجه داشت که ایران قوی در راستای مدرسه قوی شکل می‌گیرد و لذا اولویت با مدرسه است.

این مقام مسئول در نظام تعلیم و تربیت بیان کرد: وظیفه نوسازی مدارس، تجهیز مدارس جدید الاحداث است ولی ما در استان با استفاده بهینه از اعتبارات، به مدارس دیگر نیز کمک می‌کنیم.

فرهودی گفت: اصلی ترین مشکل در نظام تعلیم و تربیت، عدم توجه به نگهداری مدارس است به طوری که در این امر مشکلات فراوانی داریم و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مشکلات عمده مدارسی که عکس‌ها و اخبار آنان در فضای مجازی منتشر می‌شوند، در اثر عدم نگهداری مناسب است و لذا از این رو از اصحاب محترم رسانه خواهشمندیم تا ما را در ارتقا فرهنگ نگهداری از مدارس یاری کنند.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم تا با یاری مردم و دولت، بتوانیم تا همه ی مدارس غیر مستحکم در استان را ساماندهی کنیم.