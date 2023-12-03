صدور بیش از ۲۵۰۰ پروانه ساختمانی در سامانه اصنو

به گزارش خبرگزاری مهر، امید علیاصغری اظهار داشت: با توجه به گزارش عملکرد هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ شهرسازی الکترونیک، اهداف این طرح شامل کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، غیرحضوری شدن فرآیند صدور پروانه، حذف امضاهای طلایی، شفافیت در هزینههای پرداختی و پرداخت الکترونیک هزینههای پروانه ساختمان است.
وی با اشاره به آمار صدور پروانه ساختمانی در مناطق پانزدهگانه شهرداری اصفهان افزود: در سامانه سرا هشت تعداد ۴۳۰ و در سامانه اصنو تعداد ۲۵۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده است.
مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: آمار نقل و انتقال دفاتر پیشخوان شامل استعلامات ثبت شده به تعداد ۲۷ هزار و ۸۷۵ و استعلامات صادر شده ۲۳ هزار و ۱۸۹ است.
وی ادامه داد: آمار پشتیبانی فنی شهروندان در سامانه اصنو ۴ هزار نفر، اخبار درج شده در رسانههای ویژه این سامانه ۲۸ خبر و آمار پاسخگویی برخط ۶۸۰۰ مورد بوده است.
علیاصغری با اشاره به برگزاری جلسات فنی و تخصصی در این خصوص گفت: این جلسات شامل حضور در جلسات کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، برگزاری ۱۲ جلسه کمیته اجرایی شهرسازی الکترونیک، ۲۰ جلسه حذف فیزیک پرونده در مناطق پانزدهگانه و ستاد، ۱۴ جلسه پیرامون موضوعات سازمان آتشنشانی و ۱۶ جلسه هماهنگی با اداره درآمد شهرداری است.
وی خاطرنشان کرد: در برگزاری دورههای آموزشی ویژه کاربران در مناطق پانزدهگانه شهرداری اصفهان، حذف فیزیکی پروانهها، آموزش گام به گام کاربران آتشنشانی، آموزش کارشناسان بازدید دفاتر پیشخوان، پیشنویس، اسکن و بایگانی و آموزش نیروهای جدید دفاتر پیشخوان انجام شده است.
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