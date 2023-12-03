بسیج نسبت به تهدیدات بی تفاوت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین کرمان، سردار محمد زهرایی در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی استان کرمان در جیرفت، گفت: امروز شاهد نبرد اراده‌ها با ارابه‌ها هستیم نبردی که بین جبهه حق با دنیای استکبار است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه نبرد ما از جنس اراده‌ها در مقابله با ارابه هاست، ابراز کرد: ما در یک کفه ترازو جبهه‌ای از انسان‌هایی با باور، اعتقاد و ایمان داریم که تجهیزات نظامی آن اندک است.

وی بیان کرد: در کفه دیگر ترازو انسان‌هایی بدون باور، اعتقاد و ایمان می‌بینیم که دارای تجهیزات نظامی مثل تانک‌های مرکاوا، دیوار آهنین، گنبد آهنین هستند.

زهرایی با اشاره به اینکه نبرد امروز نبرد خون بر شمشیر است، خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده همیشه خون بر شمشیر پیروز است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه اولین هدف اسرائیل در نبرد غزه از بین بردن حماس است، ادامه داد: به لحاظ نظامی هر عملیاتی باید یک دستاورد داشته باشد، اسرائیل بیش از ۴۰ روز به غزه حمله کرد اما مجبور شد از طریق واسطه با حماس برای تبادل اسرا مذاکره کند.

وی با اشاره به اینکه مشکل امروز جامعه مسلمین بی تفاوتی به مظلومیت مردم غزه است، عنوان کرد: قریب ۲۷ کشور عربی با مذاهب مختلف وجود دارد اما نسبت به مظلومیت غزه و فلسطین بی تفاوت هستند.

زهرایی اضافه کرد: برخی از دولتمردان به ظاهر مسلمان بی تفاوت بودند اگر بی تفاوت نبودند، اگر در طول تاریخ مسلمانان نسبت به حمایت از ولی زمان خود بی تفاوت نبودند، علی (ع) خانه نشین نمی‌شد اگر بی تفاوتی‌ها نبود همراه امام حسین (ع) ۷۲ نفر در کربلا نبودند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ابراز کرد: سال گذشته در اغتشاشات، بی تفاوت‌ها هزینه‌هایی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد.

وی اظهار کرد: امپراطوری رسانه‌ای غرب سال گذشته در مورد مرگ یک دختر دروغ پردازی کرد و اگر ما مردم بی تفاوت نبودیم با تبیین می‌زدیم توی دهن این دروغ گویان میدان به دست این خناثان نمی‌افتاد.

زهرایی خاطرنشان کرد: بسیج و بسیجی نمی‌تواند نسبت به تهدیدات انقلاب بی تفاوت باشد و هر جا حقی باشد بسیج باید آنجا باشد و نمی‌تواند نسبت به مظلومین و محرومین بی تفاوت باشد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه امروز ما در جنگ تمام عیار با استکبار هستیم، گفت: در این جنگ مبانی انقلاب اسلامی در مقابل استکبار ایستاده است.

وی ادامه داد: این جنگ یک وقتی دفاع مقدس را به وجود می‌آورد یک وقتی جنگ داعش، گاهی جنگ فرهنگی، جنگ ترکیبی و شناختی و گاهی جنگ اقتصادی است.

زهرایی با بیان اینکه نباید نسبت به جنگ اقتصادی بی تفاوت باشیم، اظهار کرد: امروز خطر تحریم تأثیرگذار نیست بلکه امروز بزرگترین خطر و تهدید، تحریف است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور`بیان کرد: امروز شاهد تحریف از خاطرات دوران امام راحل دستاوردهای انقلاب اسلامی هستیم و راه اندازی راهیان پیشرفت حرکتی برای مقابله با تحریف این واقعیت‌ها است.

وی هدف از شکل گیری انقلاب اسلامی را زمینه سازی برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی برشمرد و تصریح کرد: انقلاب اسلامی در این ۴۴ سال دستاوردهای بزرگی در عرصه‌های مختلف داشته است که برخی آن را تحریف می‌کنند باید دستاوردهای انقلاب اسلامی را با ۲ هزار و ۵۰۰ سال حکومت شاهنشاهی مقایسه کرد.

زهرایی با تاکید بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز در حوزه اقتصادی نیز شاهد تحریف هستیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور اضافه کرد: جنگ اقتصادی نیز همچون جنگ نظامی هزینه دارد همان طور که غزه مقتدر با ۱۵ هزار شهید پیروز میدان است شاید جنگ اقتصادی ما ۱۰ سال به طول انجامد اما پیروزی از آن ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه بزرگترین پیچ انقلاب اسلامی، جنگ اقتصادی است، اظهار کرد: سال گذشته توطئه زن زندگی آزادی روی بستر اقتصادی شروع شد اما آنها می‌خواستند هدف را به سمت دیگری پیش ببرند.

زهرایی با اشاره به انتخابات پیش رو، ابراز کرد: امسال معاندین می‌خواهند همان اغتشاشات سال گذشته را در فضای سیاسی پیش ببرند که ما باید در این خصوص هوشیار باشیم‌.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور عنوان کرد: شما مردم کرمان باید به خود ببالید که ابر مرد تاریخ معاصر را دارید، دامن پاک مادران و نان حلال پدرانی که حاج قاسم را تربیت می‌کند اگر غزه، حزب الله و جبهه مقاومت سربلند است به خاطر نقس گرم و مکتب حاج قاسم است.