آغاز به کار کارگروه صدای مردم در جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاوسی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی کشور دستوری مبنی بر تشکیل کارگروه «صدای مردم» اعلام کرده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: این کارگروه نظراتی که آحاد مردم از طریق صدای مردم شماره ۱۱۱ به دولت منعکس می‌کنند یا از طرق سیستم سامد که سیستم رسیدگی به شکایات است ثبت می‌شود را با توجه به فراوانی این مسائل و مشکلات بررسی می‌کند.

کاوسی ادامه داد: موضوع اصلی در کارگروه صدای مردم ورود دستگاه‌ها با نگاه حل مسئله است و برای پیشبرد آن کار تشکیلاتی و مناسب لازم است صورت گیرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی تأکید کرد: موارد خاص یا بعضی مشکلات فراگیر در این کارگروه مطرح می‌شود و اقدامات قانونی و لازم برای رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم صورت می‌گیرد.

در ادامه این نشست اعضای کارگروه صدای مردم نقطه نظرات خود درباره ارتقای کارگروه و گردش کار فعالیت‌های آن را بیان داشتند.

همچنین در پایان احکام هر یک از اعضای کارگروه صدای مردم در جمعیت هلال احمر استان اعطا شد.