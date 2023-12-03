  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۵۳

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد؛

آزادسازی ۴ هکتار از اراضی کشاورزی در ایلام

آزادسازی ۴ هکتار از اراضی کشاورزی در ایلام

ایلام -فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از آزادسازی چهار هکتار از اراضی کشاورزی در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد اظهار داشت: در راستای مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و در جهت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۴ هکتار از اراضی این شهرستان آزادسازی شد.

وی افزود: در این عملیات که مسئولان اداره جهاد کشاورزی و نمایندگان امور اراضی در کنار عوامل انتظامی حضور داشتند با حکم مقام قضائی ۴ هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده به ویلا و چهار دیواری آزادسازی و تخریب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه هرگونه تصرف و ساخت وسازهای غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد بود، به شهروندان توصیه کرد قبل از هرگونه اقدام عمرانی نسبت به استعلام وضعیت ملک و نوع کاربری از ادارات مربوطه اقدام نمایند.

کد مطلب 5956086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر .خبرهای خوشی ..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها