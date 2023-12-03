کرمانی ها تا اواسط هفته آینده منتظر پدیده خاص جوی نباشند

محسن عراقی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی در کرمان گفت: امروز آسمانی صاف تا کمی ابری در اکثر مناطق استان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه افزایش ابر پدیده غالب جوی در سطح استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کرمان افزود: از روز چهارشنبه تا ابتدای هفته آینده جوی نسبتاً پایدار و آرام برای اکثر مناطق پیش بینی می‌کنیم.

عراقی زاده گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بردسیر با دمای هوای منفی دو درجه خنک‌ترین و منوجان با دمای هوای ۳۰ درجه گرم‌ترین مناطق استان بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی کرمان دمای حداقل شهر کرمان را نیز برای امروز منفی ۱ و دمای حداکثر در این شهر را ۱۹ درجه ارزیابی کرد.