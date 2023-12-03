به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح این لایحه موافقت کردند.
در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛
موافقت نمایندگان باموافقتنامه ایران و بلاروس برای ارتقای بازرگانی
نمایندگان مجلس با موافقتنامه ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
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