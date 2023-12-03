بازگرداندن بیش از ۱۶ هزار نفر از اتباع افغانستانی از طریق مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشورهای خارجی در خاک جمهوری اسلامی ایران، مرزبانان و پلیس در داخل کشور با شناسایی افراد غیر مجاز حاضر برخورد قانونی کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد موفق شدند ۱۶ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان که به صورت غیر مجاز در داخل کشور حضور داشتند، توسط مرزبانان استان در نقطه صفر مرزی در بدو ورود دستگیر شدند و تحویل نماینده کشور افغانستان از منطقه دوغارون شد.

وی بیان کرد: هر یک از اتباع کشورهای خارجی بایستی از طریق دروازه‌های رسمی و قانونی وارد کشور شوند در غیر این صورت بخورد قاطع با آنها صورت می‌گیرد.