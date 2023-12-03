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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی اعلام کرد؛

بازگرداندن بیش از ۱۶ هزار نفر از اتباع افغانستانی از طریق مرزها

بازگرداندن بیش از ۱۶ هزار نفر از اتباع افغانستانی از طریق مرزها

مشهد- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از بازگرداندن بیش از ۱۶ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان طی ۵ روز گذشته توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشورهای خارجی در خاک جمهوری اسلامی ایران، مرزبانان و پلیس در داخل کشور با شناسایی افراد غیر مجاز حاضر برخورد قانونی کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد موفق شدند ۱۶ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان که به صورت غیر مجاز در داخل کشور حضور داشتند، توسط مرزبانان استان در نقطه صفر مرزی در بدو ورود دستگیر شدند و تحویل نماینده کشور افغانستان از منطقه دوغارون شد.

وی بیان کرد: هر یک از اتباع کشورهای خارجی بایستی از طریق دروازه‌های رسمی و قانونی وارد کشور شوند در غیر این صورت بخورد قاطع با آنها صورت می‌گیرد.

کد مطلب 5956109

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      14 6
      پاسخ
      دوباره برمیگردند خوشحال نشین
    • طاها IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      5 4
      پاسخ
      نظر یکی از هموطنان رو خوندنم که ایشون نوشته بودند دوباره بر میگردند خوشحال نشین خوب اگه اخراج مهاجران افغان واقعاً حرکت مثبتی است که باعث خوشحالی ایرانیان میشه ،چرا در جهت بهبود کیفیت زندگی ، خوشحالی مردم با جدیت کار نمیکنید، اکثر مردم خواستار رسیدگی به این معضل هستن ، باعث تعجب شده کم کاری مسولین
    • بایدکل کشورمسئول ومردم بسیج بشند RO ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      اول درودبرشمادوم نبایدآنهابرگردندوفقط رفع مسئولیت نباشدسوم مشکل بزرگ‌ماایرانیها که درتمام‌سطح اجتماعی ماوجوددارداین است که اول شروع میکنیم ودرادامه رهامیکنیم کارباجدیت تمام نمیکنیم۴-اگربه یک نفراینهااقامت‌بدیم دیگراقوام‌خودرادعوت میکنندوجامیدهند
    • معین IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      چرا تا حالا اینقدر جدی نبودن 🤔؟
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      5 2
      پاسخ
      همشون بیرون کنید

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