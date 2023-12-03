بیش از ۱۱ هزار نفر در جهرم و خفر مبتلا به فشارخون بالا هستند

محمد جعفر محبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پویش ملی سلامت جهت غربالگری بیماری‌های فشار خون و دیابت، گفت: این پویش ویژه گروه سنی ۱۸ سال به بالا و مادران باردار است که از یکم آذر ماه در سطح کشور آغاز شده و تا پانزدهم دی ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این برنامه ملی پایش سلامت در پایگاه‌های سلامت شهری و روستایی شهرستان‌های جهرم و خفر در حال انجام است، افزود: شیوع فشارخون و دیابت در جهرم و خفر، به ترتیب نزدیک به هشت درصد و پنج درصد بوده و بیش از نیمی از بیماران از بیماری خود بی اطلاع هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به اینکه طبق غربالگری‌های صورت گرفته تاکنون ۸ هزار و ۳۶۸ نفر تحت پایش قرار گرفتند، بیان کرد: از این تعداد ۲ هزار و ۱۸ نفر در مرحله پیش فشار خون و ۶۶۸ نفر از آنها نیز در مرحله پیش دیابت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه برای این افراد پرونده سلامت پزشکی تشکیل و جهت معاینات بیشتر به پزشک متخصص ارجاع داده شدند، گفت: در معاینات صورت گرفته توسط پزشکان متخصص از این تعداد، ۱۱۰ نفر به طور قطع مبتلا به فشار خون و ۱۰۴ نفر مبتلا به دیابت هستند.

به گفته محبی در غربالگری‌های انجام شده سن برخی از افراد که در مرحله پیش فشار خون و دیابت قرار داشتند زیر ۳۰ سال بوده که این امر بسیار نگران کننده است.

وی همچنین الگوی نامناسب تغذیه، عدم تحرک، اضافه وزن و استعمال دخانیات را از دلایلی دانست که موجب شده سن ابتلاء به این دو بیماری مزمن نزولی و افراد جوان را درگیر کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱ هزار و ۲۱۸ نفر در شهرستان‌های جهرم و خفر مبتلا به فشار خون و ۶ هزار و ۱۲۱ نفر نیز مبتلا به دیابت هستند، بیان کرد: در اجرای این پویش ملی سلامت قطعاً آمار بالاتر می‌رود.

محبی هدف این پویش را شناسایی بیشتر بیماران و پیشگیری از این دو بیماری مزمن برشمرد و گفت: بیمارانی که دارای پرونده سلامت هستند هر از یک ماه توسط بهورزان در پایگاه‌های سلامت روستایی و مراقبان سلامت در پایگاه‌های سلامت شهری تحت پایش قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: همچنین این بیماران هر ۳ ماه یک بار توسط پزشک خانواده معاینه می‌شوند.