به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شمشیربازی که این روزها دغدغه آماده سازی و اعزام ملی پوشان اسلحه سابر به میادین انتخابی المپیک را دارد همزمان درگیر مهاجرت ورزشکارانش است. چالشی که مدت هاست در این رشته آغاز شده و همچنان ادامه داد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده مهسا پوررحمتی عضو تیم ملی اسلحه اپه بانوان ایران همراه با همسرش محمد رحیمی که وی هم از اهالی شمشیربازی به حساب می‌آید اقدام به ترک ایران به قصد اقامت در کانادا کرده اند. پیش از وی هم محمد رضایی از ملی پوشان اسلحه اپه نیز به آمریکا مهاجرت کرده بود.

محسن وحدانی دبیر فدراسیون شمشیربازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مهاجرت این دو عضو تیم ملی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: مدت هاست که از محمد رضایی بی اطلاعم. در مورد مهسا پوررحمتی و مهاجرت وی هم خبری ندارم. او در صفحه شخصی خود استوری از فرودگاه گذاشته اما مگر هر استوری به معنای خروج همیشگی از کشور است؟

دبیر فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: پوررحمتی در طول سال سفرهای زیادی می‌رود. خانواده اش هم در ایران نیستند و اصلاً همین موضوع دلیل سفرهای زیاد او است. در مورد مهاجرتش اما واقعاً بی اطلاعم.

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازی ایران پیش از این و در یکی دو سال اخیر مهاجرت افراد دیگر از جامعه خود را شاهد بود. از جمله پیمان فخری سرمربی تیم ملی اسلحه سابر که بعد از بازی‌های المپیک توکیو ایران را ترک و عازم آمریکا شد. مجتبی عابدینی ملی پوش اسلحه سابر ایران که در بازی‌های المپیک لندن، ریو و توکیو حضور داشت نیز ماه هاست که خارج از کشور و درترکیه به سر می‌برد.

آرین و آرمان خیابانی که سابقه عضویت در تیم‌های شمشیربازی رده‌های نوجوانان و جوانان را دارند نیز شمشیربازان ایرانی هستند که مهاجرت کرده‌اند.