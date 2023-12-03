  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

مهر منتشر کرد؛

ادامه مهاجرت شمشیربازان با سفر دو ملی‌پوش/ شمشیرها به زمین افتاد!

ادامه مهاجرت شمشیربازان با سفر دو ملی‌پوش/ شمشیرها به زمین افتاد!

دو نفر از اعضای تیم ملی شمشیربازی اپه مردان و بانوان به قصد زندگی در کشورهای دیگر ایران را ترک کردند تا دست مسوولان فدراسیون برای تیم ملی خالی‌تر از قبل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شمشیربازی که این روزها دغدغه آماده سازی و اعزام ملی پوشان اسلحه سابر به میادین انتخابی المپیک را دارد همزمان درگیر مهاجرت ورزشکارانش است. چالشی که مدت هاست در این رشته آغاز شده و همچنان ادامه داد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده مهسا پوررحمتی عضو تیم ملی اسلحه اپه بانوان ایران همراه با همسرش محمد رحیمی که وی هم از اهالی شمشیربازی به حساب می‌آید اقدام به ترک ایران به قصد اقامت در کانادا کرده اند. پیش از وی هم محمد رضایی از ملی پوشان اسلحه اپه نیز به آمریکا مهاجرت کرده بود.

محسن وحدانی دبیر فدراسیون شمشیربازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مهاجرت این دو عضو تیم ملی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: مدت هاست که از محمد رضایی بی اطلاعم. در مورد مهسا پوررحمتی و مهاجرت وی هم خبری ندارم. او در صفحه شخصی خود استوری از فرودگاه گذاشته اما مگر هر استوری به معنای خروج همیشگی از کشور است؟

دبیر فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: پوررحمتی در طول سال سفرهای زیادی می‌رود. خانواده اش هم در ایران نیستند و اصلاً همین موضوع دلیل سفرهای زیاد او است. در مورد مهاجرتش اما واقعاً بی اطلاعم.

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازی ایران پیش از این و در یکی دو سال اخیر مهاجرت افراد دیگر از جامعه خود را شاهد بود. از جمله پیمان فخری سرمربی تیم ملی اسلحه سابر که بعد از بازی‌های المپیک توکیو ایران را ترک و عازم آمریکا شد. مجتبی عابدینی ملی پوش اسلحه سابر ایران که در بازی‌های المپیک لندن، ریو و توکیو حضور داشت نیز ماه هاست که خارج از کشور و درترکیه به سر می‌برد.

آرین و آرمان خیابانی که سابقه عضویت در تیم‌های شمشیربازی رده‌های نوجوانان و جوانان را دارند نیز شمشیربازان ایرانی هستند که مهاجرت کرده‌اند.

کد مطلب 5956128
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای وحدانی چرا دروغ می گوید خود شما مطمئن هستید که این ورزشکاران مهاجرت کردند اما متاسفانه وقتی حتی یک عکس با لباس شمشیربازی هم نداشتی شدی دبیر فدراسیون مشخص وضعیت چگونه هست، نگران نباش کسی جای شما رو نخواهد گرفت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها