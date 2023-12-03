۱۳۸۲ خانوار حومه رفسنجان از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه طرح جهاد آبرسانی به روستای کبوترخان و حومه رفسنجان، با حضور رئیس بسیج سازندگی کشور، فرمانده سپاه ثارالله استان و استاندار کرمان توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه و شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به بهره‌برداری رسید.

این طرح توسط قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام سپاه و شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با اعتباری بالغ بر ۶۷۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

در قالب اجرای طرح جهاد آبرسانی، ۵ هزار و ۱۳۶ نفر در قالب یک هزار و ۳۸۲ خانوار از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

در راستای اجرای این طرح، ۳۰ کیلومتر لوله سایز ۳۱۵ و ۲۵۰ پلی اتیلن خریداری و اجرا و ۳۱ باب حوضچه نیز احداث شده است.

همچنین در قالب طرح جهاد آبرسانی، خطوط انتقال برق اجرا و دو حلقه چاه نیز حفر و تجهیز شده است.