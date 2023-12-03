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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۸

در قالب طرح جهاد آبرسانی؛

۱۳۸۲ خانوار حومه رفسنجان از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

۱۳۸۲ خانوار حومه رفسنجان از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

کرمان- در قالب اجرای طرح جهاد آبرسانی به روستای کبوترخان و حومه رفسنجان ، یک هزار و ۳۸۲ خانوار از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه طرح جهاد آبرسانی به روستای کبوترخان و حومه رفسنجان، با حضور رئیس بسیج سازندگی کشور، فرمانده سپاه ثارالله استان و استاندار کرمان توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه و شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به بهره‌برداری رسید.

این طرح توسط قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام سپاه و شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با اعتباری بالغ بر ۶۷۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

در قالب اجرای طرح جهاد آبرسانی، ۵ هزار و ۱۳۶ نفر در قالب یک هزار و ۳۸۲ خانوار از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

در راستای اجرای این طرح، ۳۰ کیلومتر لوله سایز ۳۱۵ و ۲۵۰ پلی اتیلن خریداری و اجرا و ۳۱ باب حوضچه نیز احداث شده است.

همچنین در قالب طرح جهاد آبرسانی، خطوط انتقال برق اجرا و دو حلقه چاه نیز حفر و تجهیز شده است.

کد مطلب 5956132

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