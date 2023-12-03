خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فضای سبز در ایجاد محیطی سالم، پاک و زیبا نقش مهمی دارد و ضرورت آن هر روز بیش از پیش مشخص می‌شود که لازم است تلاش جدی برای توسعه و تقویت فضای سبز شهری و بیرون از شهرها صورت گیرد.

با وجود اینکه توسعه در ابعاد مختلف به صورت جدی دنبال شده است، غفلت‌هایی در گذشته برای توسعه فضای سبز در نقاط مختلف انجام شده است و نیاز است که عقب ماندگی‌های گذشته در این زمینه جبران شود.

درخت به عنوان نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی شناخته می‌شود و یکی از مهمترین اجزای طبیعت برای ایجاد محیط زیستی سالم و پاک محسوب می‌شود.

در ادیان و فرهنگ‌های مختلف جهان، درخت و درختکاری جایگاه خاصی دارد. دین مقدس اسلام نیز، بشر را به کاشت درخت تشویق و ترغیب کرده است و بعضی از بزرگان دین به این امر اشتغال داشته‌اند.

طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت یکی از برنامه‌های بسیار خوب برای توسعه فضای سبز است که در قالب این طرح چهار ساله قرار است سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال کاشته شود.

طبق برنامه چهار ساله در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، ۳۰ درصد معادل ۳۰۰ میلیون اصله نهال‌های تولید شده به عرصه‌های جنگلی، ۳۰۰ میلیون اصله نهال برای زراعت، ۲۰۰ میلیون اصله نهال به فضای سبز و ۲۰۰ میلیون اصله نهال به بخش بیابان‌های کشور اختصاص خواهد یافت.

احیا و غنی‌سازی، حفظ پوشش طبیعی، حفظ کاربری اراضی منابع طبیعی، مقابله با بیابان‌زایی و..... از مهمترین اهداف مد نظر در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است که با همراهی و مشارکت مردم در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود.

مشارکت مردم در کاشت درخت

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، کاشت یک میلیارد درخت را یکی از طرح‌های بسیار مهم دانست و اظهار داشت: مشارکت مردم در این طرح از اهمیت زیادی برخوردار است و از همه مردم برای حضور و مشارکت در این طرح دعوت می‌کنیم.

وحید نیک روش از اثرات مثبت طرح کاشت یک میلیارد درخت به احیای جنگل‌ها، تلطیف هوا، کاهش اثر گازهای گلخانه‌ای، تولید اکسیژن، حفاظت از منابع آب و خاک اشاره کرد و افزود: کاشت درخت در واقع عمل به مسؤولیت اجتماعی افراد است.

وی بیان کرد: شورای شهر بوشهر در عرصه توسعه فضای سبز شهری اقدامات خوبی را داشته است و تلاش داریم که سرانه فضای سبز شهری در بوشهر به میزان استانداردها برسد که در این زمینه طرح‌های مهمی داریم.

‌فرهنگ‌سازی برای کاشت درخت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه و تقویت فضای سبز و گسترش درخت‌کاری اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی در دست اجرا است.

محمد هادی رستمیان فرهنگ‌سازی را یکی از نیازهای ضروری برای توسعه کاشت درخت دانست و بیان کرد: درختکاری یک حرکت ملی، مذهبی و اجتماعی مهم است که همه ما باید در انجام آن کوشش کنیم.

وی مشارکت در طرح درخت کاری را یک رسالت و مسؤولیت اجتماعی مهم دانست و تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و صنایع مستقر در استان در این طرح مشارکت خواهند کرد و باید سهم خود را انجام دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت می‌تواند اثرات گسترده‌ای هم در تأمین نیازهای کشور به درخت و فضای سبز داشته باشد و هم فرصت خوبی برای فرهنگ‌سازی در این زمینه است.

سهم استان بوشهر ۱۲ میلیون درخت است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آغاز رسمی کاشت درخت در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در استان بوشهر نیز این طرح در نقاط مختلف شهری و روستایی در حال انجام است.

عبدالحسین گرشاسبی با اشاره به کاشت سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در مدت چهار سال تاکید کرد: سهم استان بوشهر در مدت چهار سال تولید و کاشت ۱۲ میلیون اصله نهال است که با تمام ظرفیت در این زمینه تلاش خواهیم کرد.

تأمین نهال‌های مورد نیاز

وی تأمین نهال‌های مورد نیاز برای تحقق سهم استان بوشهر در این طرح ملی را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: طی سال جاری سه میلیون و ۷۵۰ هزار نهال در استان بوشهر تولید شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: برای تحقق طرح مردمی کشت نهال جنگلی نیازمند عزم همگانی است که نمونه آن استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های اجرایی و صنایع است.

وی با دعوت از همه مردم برای مشارکت در طرح کاشت درخت در استان بوشهر اضافه کرد: از هر شخص و نهادی که بتواند در اجرای مطلوب این طرح مردمی یاریگر و در کنار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری باشد، استقبال می‌شود.

انتظار می‌رود با حضور و مشارکت مردم در طرح کاشت یک میلیون درخت در سطح کشور، شاهد محیط زیستی سالم‌تر، پاک‌تر و بهتر از گذشته باشیم؛ طرحی که موفقیت آن در گرو مشارکت و حضور همه مردم است.