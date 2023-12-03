به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی مانور تمرینی – آموزشی مناطق شش‌گانه کشور منطقه شمال‌غرب اظهار کرد: این مانور برای آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه در مناطق شش‌گانه کشور (منطقه شمال‌غرب) با هماهنگی و همکاری شرکت‌های صنعت آب و برق شمال‌غرب کشور، برگزار می‌شود.

وی افزود: سناریوی این مانور براساس بارش برف سنگین، جاری شدن سیل و حریق در مخازن سوختی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، تدوین گردیده و اجرا می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق کردستان با اشاره به ویژگی‌های این مانور اظهار داشت: این مانور با پیش بینی سیل اجرا می‌شود و بیش از ۱۲۸ نفر از نیروهای صنعت آب و برق استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و زنجان در این مانور مشارکت خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به اهداف مهم این مانور بیان کرد: ارتقای سطح آمادگی و تمرینی در شرایط بحران در مواجهه با بلایای طبیعی، اصلاح و مقاوم‌سازی شبکه و افزایش قابلیت اطمینان از مهمترین اهداف برگزاری این مانور عملیاتی است به نحوی که مواقع بحرانی و اضطراری از استان‌های معین (شمال‌غرب کشور) برای همکاری و مهار بحران استفاده شود.

آریانژاد با بیان اینکه صنعت آب و برق کردستان آمادگی لازم در برابر مخاطرات مختلف را دارد، افزود: به منظور اثربخشی مانورها، کمیته ارزیابی متشکل از همکاران شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نیرو نیز تشکیل می‌گردد که زوایای اجرای این مانور را کاملاً رصد و صحت‌سنجی می‌کنند.

وی افزود: بناست برای اجرای صحیح این مانور هفت کمیته متشکل از؛ کمیته‌های عملیاتی، اطلاع‌رسانی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، امنیت، انفورماتیک و ایمنی، تشکیل و از ظرفیت سازمان‌هایی همچون آتش نشانی، شهرداری، راهداری، اورژانس، نیروی انتظامی راهنمایی و رانندگی نیز استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: زمان برگزاری مانور براساس پیش بینی‌های صورت گرفته ۲۱ و ۲۲ آذرماه سال جاری پیش‌بینی شده است.