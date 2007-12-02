4 چالش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب کشور

رسول زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل عدم حضور بخش خصوصی در بخش آب کشور طی سالهای اخیر گفت: علیرغم صحبت های متعدد صورت گرفته برای حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری های بخش آب کشور اما تاکنون سرمایه گذاری جدی در این بخش صورت نگرفته که در این میان می توان 4 چالش را برای این موضوع عنوان کرد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو، ورود بخش خصوصی به مقوله سد سازی را ورودی ساده و راحت ندانست و تصریح کرد: آب در فرهنگ ایران کالایی رایگان معرفی شده و در میان مردم جا افتاده در حالیکه در بسیاری از کشورها این روند حاکم نیست و به آب به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه می شود.

وی در توضیح این مطلب افزود: آب مقوله ای اقتصادی است که سود آوری و احداث سازه های آبی در آن هزینه بر است به نحوی که متوسط سرمایه گذاری در این بخش ۶۰ تا۸۰ میلیارد تومان برآورد می شود ضمن اینکه متوسط زمان مورد نیاز برای احداث از یک سازه آبی ۵ تا۷ سال عنوان می شود.

زرگر افزود: از سوی دیگر، ارزش اقتصادی آب در کشور ما هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است در حالیکه آبی که هم اکنون در بازار غیردولتی توسط صاحبان آب و کشاورزان خرید وفروش می شود، ۳۰ درصد قیمت نهایی محصول است و دولت تنها ۳ درصد ارزش محصول را به عنوان آب بها دریافت می کند.

به گفته وی، تا زمانیکه روابط اقتصادی اینگونه تعریف و ارزش اقتصادی آب تعریف نشده باشد، انگیزه و رقابت برای سرمایه گذاری در کشور از سوی بخش خصوصی به وجود نخواهد آمد.

زرگر موضوع قوانین و مقررات و نیز ایجاد بسترهای لازم برای کار را دیگر چالش پیش روی سرمایه گذاران بخش آب کشور عنوان و اظهار داشت: وزارت نیرو گام های اولیه را برای فراهم کردن این بستر برداشته و با همه تلاش های صورت گرفته موافقت اولیه برای احداث چند سد توسط بخش خصوصی صورت گرفته و مطالعات طرح ها در دست انجام است.

