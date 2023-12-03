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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۳

با حضور مسوولان و مردم؛

پیکر شهید «غلامعلی تولی» در گنبدکاووس تشییع شد

پیکر شهید «غلامعلی تولی» در گنبدکاووس تشییع شد

گنبدکاووس- پیکر شهید «غلامعلی تولی» نخستین شهید مدافع حرم استان گلستان در زادگاهش توسط مردم انقلابی و ولایت مدار گنبدکاووس تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه مراسم تشییع پیکر شهید «غلامعلی تولی» با حضور مردم انقلابی و ولایت مدار گنبد کاووس و جمعی از مسؤولان از مقابل بیمارستان طالقانی به سمت مسجد قائمیه گنبدکاووس برگزار شد.

پیکر شهید قبل از اینکه وارد استان گلستان شود به همراه هفت شهید مدافع حرم که تازه شناسایی شده بودند برای طواف و زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) عازم مشهد مقدس شد سپس در روز جمعه به استان گلستان انتقال یافت.

مراسم یادبود و وداع با این شهید در شهرستان‌های چون مینودشت، آزادشهر، علی‌آبادکتول و گرگان برگزار شد.

سردار شالیکار فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غدیر سپاه و مهاجر معاون سیاسی، امنیتی استاندار گلستان از حاضران در مراسم تشییع این شهید بودند.

کد مطلب 5956152

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