پیکر شهید «غلامعلی تولی» در گنبدکاووس تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه مراسم تشییع پیکر شهید «غلامعلی تولی» با حضور مردم انقلابی و ولایت مدار گنبد کاووس و جمعی از مسؤولان از مقابل بیمارستان طالقانی به سمت مسجد قائمیه گنبدکاووس برگزار شد.

پیکر شهید قبل از اینکه وارد استان گلستان شود به همراه هفت شهید مدافع حرم که تازه شناسایی شده بودند برای طواف و زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) عازم مشهد مقدس شد سپس در روز جمعه به استان گلستان انتقال یافت.

مراسم یادبود و وداع با این شهید در شهرستان‌های چون مینودشت، آزادشهر، علی‌آبادکتول و گرگان برگزار شد.

سردار شالیکار فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غدیر سپاه و مهاجر معاون سیاسی، امنیتی استاندار گلستان از حاضران در مراسم تشییع این شهید بودند.