آبرسانی به ۱۰ هزار روستای فاقد آب شرب در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح جهاد آبرسانی به روستای کبوترخان و حومه رفسنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: ابرمرد جبهه مقاومت موجب افتخار جهان اسلام است‌.

وی تصریح کرد: در دولت انقلابی و مردمی سیزدهم گستره همکاری‌های مشترک سازمان سازندگی بسیج و دولت افزایش یافته است.

زهرایی در ادامه گفت: همکاری‌های مشترک سازمان بسیج سازندگی و دولت به سمت حل مسائل به ویژه در مناطق کم‌برخوردار و روستایی پیش رفته و تأمین آب شرب روستاها یکی از مصادیق این همکاری است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: آبرسانی به ۱۰ هزار روستا فاقد آب شرب پایدار و یا دارای تنش آبی در دستور کار قرار دارد تا این روستاها از آب شرب پایدار و سالم برخوردار شوند.

وی سپس بیان کرد: قرارداد سازمان بسیج و وزارت نیرو در اردیبهشت ماه پارسال منعقد شده و تاکنون بیش از ۳ هزار روستا از آب پایدار برخوردار شده‌اند.

زهرایی با یادآوری افتتاح پروژه آبرسانی در جیرفت و عنبراباد طی روز گذشته یادآور شد: ۹ هزار و ۳۰۰ نفر از مزایای این طرح بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اینکه پروژه آب شرب کبوترخان و حومه رفسنجان نیز با ۶۷ میلیارد تومان اعتبار امروز به بهره‌برداری رسید گفت: در قالب این طرح بیش از ۵ هزار نفر از منافع آن بهره بردند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در پایان اظهار کرد: نهضت آبرسانی به مناطق مختلف کشور ادامه می‌یابد تا زمانی که دیگر روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد آب شرب وجود نداشته باشد.