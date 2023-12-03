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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۶

رییس سازمان بسیج سازندگی کشور:

آبرسانی به ۱۰ هزار روستای فاقد آب شرب در دستور کار قرار دارد

آبرسانی به ۱۰ هزار روستای فاقد آب شرب در دستور کار قرار دارد

کرمان- رییس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: آبرسانی به ۱۰ هزار روستای فاقد آب شرب پایدار و یا دارای تنش آبی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح جهاد آبرسانی به روستای کبوترخان و حومه رفسنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: ابرمرد جبهه مقاومت موجب افتخار جهان اسلام است‌.

وی تصریح کرد: در دولت انقلابی و مردمی سیزدهم گستره همکاری‌های مشترک سازمان سازندگی بسیج و دولت افزایش یافته است.

زهرایی در ادامه گفت: همکاری‌های مشترک سازمان بسیج سازندگی و دولت به سمت حل مسائل به ویژه در مناطق کم‌برخوردار و روستایی پیش رفته و تأمین آب شرب روستاها یکی از مصادیق این همکاری است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: آبرسانی به ۱۰ هزار روستا فاقد آب شرب پایدار و یا دارای تنش آبی در دستور کار قرار دارد تا این روستاها از آب شرب پایدار و سالم برخوردار شوند.

وی سپس بیان کرد: قرارداد سازمان بسیج و وزارت نیرو در اردیبهشت ماه پارسال منعقد شده و تاکنون بیش از ۳ هزار روستا از آب پایدار برخوردار شده‌اند.

زهرایی با یادآوری افتتاح پروژه آبرسانی در جیرفت و عنبراباد طی روز گذشته یادآور شد: ۹ هزار و ۳۰۰ نفر از مزایای این طرح بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اینکه پروژه آب شرب کبوترخان و حومه رفسنجان نیز با ۶۷ میلیارد تومان اعتبار امروز به بهره‌برداری رسید گفت: در قالب این طرح بیش از ۵ هزار نفر از منافع آن بهره بردند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در پایان اظهار کرد: نهضت آبرسانی به مناطق مختلف کشور ادامه می‌یابد تا زمانی که دیگر روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد آب شرب وجود نداشته باشد.

کد مطلب 5956172

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