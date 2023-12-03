به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، صبح یکشنبه در دیدار فرمانده انتظامی و رؤسای عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی استان یزد با بیان اینکه همه ما تکالیف و وظایفی بر عهده داریم، اظهار کرد: دنیا به سمتی می‌رود که سرانجام آن مشخص نیست و هدایتگر این حرکت استکبار جهانی به فرماندهی شیطان است.

وی عنوان کرد: استکبار خود نیز از خواسته خود بی‌خبر است و نمی‌داند این همه جنایت و شقاوت را برای رسیدن به چه انجام می‌دهد که البته سرانجام این اقدامات، بدبختی دنیا و آخرت است.

ناصری با بیان اینکه تبعیت از اینها سبک زندگی ما را تغییر می‌دهد، افزود: این سبک مسیری کاملاً جدا از مسیر سعادت و کمال است و ما را به سوی بی‌هدفی و بدبختی هدایت می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد یادآور شد: آنچه امروز حلقه مفقوده زندگی در جوامع بشری است، هدف زندگی و سرگردانی در حیات دنیوی است.

ناصری ادامه داد: همه ما دوست داریم از تلاش و زحمات خود نتیجه بگیریم اما بسیاری از ما این هدف را فراموش کرده‌ایم.

وی اظهار کرد: اگر هدف و انگیزه مشخص شود، مسیر زندگانی بسیاری از ما نیز مشخص خواهد شد زیرا انسان‌ها بر اساس هدف خود مسیرشان را مشخص می‌کنند.

امام جمعه یزد افزود: بر اساس آیات قرآن کریم، خدا خطاب به انسان فرموده که من همه دنیا را برای تو و تو را برای خودم خلق کردم که اینها همه از عنایت خداست.

ناصری بیان کرد: مسؤولان نیز در نظام اسلامی باید هدف خود را مشخص کنند و بدانند که هدف اصلی همه آنها باید خدمت به مردم و بندگان خدا و حل مسائل و مشکلات آنها باشد.

وی تصریح کرد: خدمت به مردم هدفی والاست زیرا سیر الی الله است و بی‌شک یاری رسانی به مظلومان، حل مشکل گرفتاران و دلسوزی و خدمتگزاری به مردم، حرکت در مسیر الهی است.

ناصری عنوان کرد: هدف، رسیدن به کمال الهی است و مسیر رسیدن به کمال و قرب الهی از راه خدمت به بندگان خدا می‌گذرد.

امام جمعه یزد بیان کرد: هر کجا رضایت خدا حاصل شود حتی اگر یک امضا باشد، آنجا هدف محقق شده و در مسیر کمال قدم برداشته اید.

وی تصریح کرد: اگر هدف خدا باشد، خستگی وجود ندارد نظیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که در مسیر خدمت به مردم خستگی‌ناپذیر بود زیرا او همواره خدا را مدنظر داشت.

نماینده ولی فقیه در استان یزد تاکید کرد: ما در نظام اسلام اسلامی باید برای خود هدف تعیین کنیم و این هدف خود سبک زندگی ما را تعریف می‌کند و خدمت به خلق خدا باید سبک و هدف زندگی همه ما باشد تا به سعادت برسیم.