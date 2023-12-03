سندروم حذف در ضربات پنالتی در تیم های ملی فوتبال فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان فرانسه در دیدار نهایی جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی در ضربات پنالتی از آلمان شکست خورد تا دستش به جام قهرمانی نرسد. نکته قابل توجه اینجاست که فوتبال فرانسه در سال‌های مختلف بارها در تورنمنت‌های مهم بین المللی در ضربات پنالتی شکست خورده است.

تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات یورو ۲۰۲۱ در ضربات پنالتی مغلوب سوئیس شد. فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به آرژانتین واگذار کرد. در جام جهانی زنان در ضربات پنالتی به دست استرالیا حذف شدند. تیم زیر ۲۱ سال این کشور در یورو ۲۰۱۹ از اسپانیا شکست خورد و علاوه بر این تیم‌های باشگاهی این کشور هم بارها در رقابت‌های معتبر در ضربات پنالتی مغلوب شده اند.

همین مساله موجب شده است مربیان و کارشناسان فوتبال فرانسه به دنبال راه حلی برای این چالش باشند. پایگاه خبری «اکیپ» در این خصوص با «اوبر فورنیه» مدیر تیم‌های ملی مردان در فدراسیون فوتبال این کشور گفت و گو کرده است. «فورنیه» دلیل این اتفاق را عدم آمادگی روانی بازیکنان فرانسوی می‌داند و معتقد است باید روی مسائل روحی بیشتر کار کنند و این مساله چیزی غیرقابل حل نیست که بخواهد فوتبال فرانسه را فلج کند. «فورنیه» معتقد است به زودی یک واحد تخصصی برای حمایت عاطفی از بازیکنان ایجاد خواهد شد و در اردوها و تمرینات از کمک روانشناسان بهره خواهند گرفت.

«ژان لوک وانوشی» سرمربی تیم نوجوانان فرانسه هم که در مرحله یک شانزدهم نهایی موفق شده بودند در ضربات پنالتی مقابل سنگال به برتری برسند اما در دیدار نهایی مغلوب آلمان شدند نظر متفاوتی دارد و در این خصوص گفته است: ما در دیدار با سنگال این سندروم حذف در ضربات پنالتی را از بین برده بودیم. ما می‌توانیم هرچقدر که بخواهیم روی این مساله کار کنیم و تمرین کنیم اما با این حال نمی‌توانیم جنبه‌های مختلف روانی و فیزیکی یک مسابقه حساس را در تمرینات بازتولید کنیم.