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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

ناظر گمرکات گیلان خبر داد؛

صادرات بیش از ۷۸۲ هزار تُن کالا از گمرکات استان گیلان

صادرات بیش از ۷۸۲ هزار تُن کالا از گمرکات استان گیلان

رشت- ناظر گمرکات گیلان از صادرات ۷۸۲ هزار و ۶۲۰ تُن کالا از گمرکات این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: این میزان صادرات بیش از ۴۶۸ میلیون دلار ارز وارد کشور کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق برزگر اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۷۸۲ هزار و ۶۲۰ تن کالا از گمرکات گیلان به کشورهای همسایه صادرشده است.

برزگر با بیان اینکه این مقدار کالا به ارزش ۴۶۸ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۶۹۳ دلار ارزآوری داشت، افزود: این کالاها، شامل محصولات نباتی، سبزیجات، معدنی، سیمان، سنگ، نمک، شیشه، محصولات شیمیایی، پلاستیکی و نیز صنایع غذایی شامل: بیسکوئیت، کلوچه، رب گوجه و کنستانتره است.

وی اضافه کرد: این کالاها از گمرکات گیلان به کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، افغانستان، اوکراین، ترکمنستان و بلاروس صادر شده است.

ناظر گمرکات گیلان تصریح کرد: این مقدار کالا از نظر وزن ۷ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

کد مطلب 5956207

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