به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی صبح یکشنبه در نشست پیشگیری از آنفلوآنزای پرندگان در شهرستان تنگستان، اهداف کلی ستاد مبارزه و مقابله با بیماری آنفلوآنزای پرندگان را حفظ سلامت مردم و جلوگیری از وارد شدن خسارت مالی به صنعت پرورش مرغ دانست و عنوان داشت: شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق پرندگان مسئله مهم و استراتژیکی است که باید با تعامل و همکاری همه جانبه مسئولان بسترهای لازم برای پیشگیری از آن فراهم شود چرا که این بیماری علاوه بر آنکه خسارت اقتصادی بسیاری به همراه دارد سلامت عمومی جامعه را نیز با خطر جدی مواجه می‌کند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری تنگستان با تاکید بر اینکه کنترل مبادی ورودی شهرستان و خودروهای حمل طیور با جدیت انجام شود، ادامه داد: بخشداران و دهیاران نیز باید اطلاع رسانی به مردم کنند و وضعیت روستاها مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده موارد مشکوک به دامپزشکی موارد را گزارش دهند.

وی آگاه سازی مردم از راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از طریق فضای مجازی را پر اهمیت دانست و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی به خصوص شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اداره دامپزشکی تنگستان شد.

ریاحی افزود: اکیپ‌های نظارتی در شهرستان با مسئولیت اداره دامپزشکی تشکیل و نظارت و بازدید میدانی از همه مرغداری‌های صنعتی و سنتی به صورت مستمر صورت گیرد.

وی یاد آور شد: مقرر شد ضد عفونی و جمع آوری کود مرغی در مرغداری‌ها طبق استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور و رعایت دقیق موارد زیستی و کنترل ورود و خروج در مرغداری‌ها توسط دامپزشکی و صاحب مرغداری‌ها انجام شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری تنگستان خاطرنشان کرد: ساماندهی روز بازارها، زنده فروشی مرغ در معابر حتماً مورد توجه قرار گیرد و نسبت به جمع آوری و برخورد قاطع و قانونی با تخلفات بهداشتی توسط شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و همه دستگاه‌های اجرایی آمادگی جهت کنترل و پیشگیری از آنفلو آنزای پرندگان انجام شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تنگستان نیز نکات مهمی در خصوص عامل بیماری، علائم، تاریخچه بیماری در جهان و ایران و وضعیت صنعت پرورش طیور به اعضای ستاد یاد آور شد.

احمد علی پور افزود: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و احتمال وجود بیماری‌های تنفسی پرندگان در این فصل لازم است دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت مقابله با این بیماری و هوشیاری همه جانبه در خصوص پیشگیری و مبارزه با این بیماری در آمادگی کامل باشند.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال جاری تاکنون مورد مثبتی از این بیماری در شهرستان تنگستان مشاهده نشده است.