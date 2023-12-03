پویش «نذر خون رهروان فاطمی» در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سوری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای پویش «نذر خون رهروان فاطمی» در استان خبر داد و اظهار داشت: پویش «نذر خون فاطمی» هم‌زمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه (س) در شش آذرماه شروع شده و تا سیزدهم دی‌ماه مصادف با روز ولادت حضرت فاطمه (س) با محوریت اهدای خون بانوان در همه پایگاه‌ها و مراکز اهدای خون استان اجرا می‌شود.

وی افزود: نیاز به خون و فرآورده‌های آن همیشگی است و مختص به زمان خاصی نیست؛ اما باتوجه‌به نوع‌دوستی مردم و طرح نذر خون که چندساله است در ایران برگزار می‌شود، امیدواریم همه اهداکنندگان به‌ویژه جوانان و بانوان از طرح نذر خون رهروان فاطمی استقبال کنند.

مدیرکل انتقال خون لرستان با بیان اینکه گروه اهداکنندگان خانم، کمتر در معرض ریسک فکتور آلوده‌کننده خون قرار می‌گیرند، عنوان کرد: از همه بانوان استان لرستان دعوت می‌کنیم با پیوستن به پویش «نذر خون رهروان فاطمی» برای اهدای خون در سراسر استان پیش‌قدم باشند و با اهدای خون نجات‌دهنده کسانی باشند که چشم‌انتظار قطرات حیات‌بخش خون هستند تا جانی دوباره یافته و به زندگی برگردند و خانواده‌ای را شاد کنند.

سوری، بیان کرد: ظرفیتی که در بانوان برای آموزش خانواده و ترویج فرهنگ اهدای خون وجود دارد می‌تواند تضمین‌کننده نسلی باشد که به نجات جان هم‌وطنان و اهدای خون اهمیت می‌دهد و ما معتقدیم هر بانوی اهداکننده خون می‌تواند خانواده را به یک مرکز اهدای خون تبدیل کند.