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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی:

بیش از ۲۰ کیلوگرم شیشه در مرز ارومیه کشف شد

بیش از ۲۰ کیلوگرم شیشه در مرز ارومیه کشف شد

ارومیه - فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف بیش از ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر شیشه توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر، افزود: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مرزبانان مستقر در نوار مرزی شهرستان ارومیه با اشراف اطلاعاتی و به‌کارگیری تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی از قصد قاچاقچیان مواد مخدر برای انتقال محموله خود به خارج از کشور مطلع و بلافاصله به تشدید پوشش نوار مرزی پرداختند.

وی فزود: قاچاقچیان با هوشیاری مرزداران از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند و مرزداران طی یک عملیات غافلگیرانه و دقیق، موفق شدند مقدار ۲۱ کیلو و ۱۲۳ گرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف کنند.

سردار احمدی تصریح کرد: در این عملیات قاچاقچیان با مشاهده سرعت عمل مرزبانان با رها کردن محموله مواد مخدر و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند که تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری در دستور کار قرار دارد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی ضمن تشکر از همکاری مرزنشینان و تلاش‌های مرزداران دلاور میهن اسلامی تصریح کرد: مرزبانان مستقر در مرزهای استان با رصد لحظه به لحظه مرزهای کشور اجازه سوءاستفاده به قاچاقچیان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داد و در این راه تا پای جان ایستادگی خواهند کرد.

کد مطلب 5956232

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