بیش از ۲۰ کیلوگرم شیشه در مرز ارومیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر، افزود: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مرزبانان مستقر در نوار مرزی شهرستان ارومیه با اشراف اطلاعاتی و به‌کارگیری تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی از قصد قاچاقچیان مواد مخدر برای انتقال محموله خود به خارج از کشور مطلع و بلافاصله به تشدید پوشش نوار مرزی پرداختند.

وی فزود: قاچاقچیان با هوشیاری مرزداران از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند و مرزداران طی یک عملیات غافلگیرانه و دقیق، موفق شدند مقدار ۲۱ کیلو و ۱۲۳ گرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف کنند.

سردار احمدی تصریح کرد: در این عملیات قاچاقچیان با مشاهده سرعت عمل مرزبانان با رها کردن محموله مواد مخدر و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند که تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری در دستور کار قرار دارد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی ضمن تشکر از همکاری مرزنشینان و تلاش‌های مرزداران دلاور میهن اسلامی تصریح کرد: مرزبانان مستقر در مرزهای استان با رصد لحظه به لحظه مرزهای کشور اجازه سوءاستفاده به قاچاقچیان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داد و در این راه تا پای جان ایستادگی خواهند کرد.