اجرای ۷ طرح آبرسانی در شهرستان خرمدره

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: ایجاد خط انتقال شمال شهر خرمدره به طول ۴ کیلومتر و طرح آبرسانی به این شهر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال از جمله این طرح‌ها است.

وی افزود: این طرح همچنین شامل احداث دو باب مخزن با حجم ۹۰۰۰ متر مکعب و اعتباری معادل ۶۰ میلیارد ریال است که با بهره برداری از آن شمال و مرکز شهر خرمدره تحت پوشش خدمات پایدار آب قرار می‌گیرند.

سرپرست شرکت آبفای استان زنجان بیان کرد: آبرسانی به مساکن ملی شهر خرمدره نیز به تعداد ۱۲۶ واحد و با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های در دست اقدام در شهر خرمدره است که تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: آبگیری از چاه‌های شماره ۱۴ و ۱۵ خرمدره نیز با دبی ۵۵ لیتر بر ثانیه و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های آبرسانی در شهر خرمدره است که در دست اجرا قرار دارد.

این مسئول خاطر نشان کرد: طرح آبرسانی به فاز ۳ شهرک گلدشت خرمدره و سایت اداری این شهر نیز به تعداد ۱۴۰۰ قطعه و با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال در دست اقدام است.

نادرخانی به نصب و راه اندازی ۱۰ دستگاه شیر فشارشکن هوشمند در سطح شهر خرمدره نیز اشاره کرده و گفت: این طرح با هدف ایجاد توازن در تقاضا و توزیع عادلانه آب در خرمدره اجرا شد که موجب کاهش هدر رفت آب و همینطور کاهش حوادث و اتفاقات آب در خرمدره می‌شود.

وی گفت: پیاده سازی سامانه DMA در شبکه توزیع آب خرمدره نیز دیگر طرحی است که در دستور کار قرار داشته و با اجرای این طرح بررسی میزان آب بدون درآمد، پیشگیری از هدر رفت آب و حفظ منابع آبی محقق خواهد شد.

نادرخانی تاکید کرد: با اجرای این طرح شناسایی، ارزیابی نشت های موجود و تعیین مؤلفه‌های آب بدون درآمد در تخمین میزان هدر رفت نیز محقق می‌شود.