به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده صبح یکشنبه در نخستین نشست شورای هدایت عملیات شهریاران اظهار داشت: در این طرح گفتمانسازی، مردمیسازی حل مسائل، الگونمایی از اقدامات مردمیسازی انجام شده در قبل و در حال انجام با تکیه بر ظرفیتهای بومی و همچنین دریافت ایدههای مردمیسازی برای حل مشکلات مورد توجه است و از برگزیدگان هر بخش در رویدادهای استانی و ملی تقدیر و حمایت میشود.
وی در این جلسه ضمن دعوت مردم و گروهها و تشکلهای مردمی و حلقههای میانی برای شرکت در این طرح، از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست تا با ثبت اقدامات و ایدههای خود که در حوزه مردمیسازی داشته در این طرح شرکت کنند.
استاندار بوشهر ضمن برشمردن اهمیت و نقش مردم در جنگ ۸ ساله بر لزوم استفاده از ظرفیت مردم در جنگ اقتصادی با توجه به اینکه خود مردم در این جنگ هدف هستند، تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح باعث تبدیل تهدید به فرصت خواهد شد، خاطرنشان کرد: این طرح در پیشرفت و توسعه استان بسیار مؤثر است. با ظرفیت طرح شهریاران میتوان از ایدههای مردمی که باعث حل مسائل خصوصاً در حوزه خرد میشود متمرکز شد که سبب ایجاد امیدآفرینی بین مردم خواهم شد.
روح الله اسماعیلی دستیار استاندار در امر مردمیسازی دولت و دبیر شورای هدایت عملیات شهریاران نیز در این نشست گفت: در این طرح، مردم و گروههای مردمی و حلقههای میانی و مسئولان، اگر ایدهای برای حل مشکلات دارند و یا تاکنون اقدامی برای حل مسئله و مشکل مردم انجام دادند با مراجعه به سایت شهریاران اقدام و یا ایده خود را ثبت کنند.
نظر شما