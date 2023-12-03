پاشا شجاع‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نبود زمین برای انجام بازی‌ها در کرج گفت: در تهران و در دو ورزشگاه مختلف تاکنون فوتبال بازی کرده ایم و در کل سه بازی دیگر مانده که باید آنها را انجام دهیم این در حالی است که هیأت فوتبال عنوان می‌کند که برای ادامه بازی‌ها به کرج بیایید.

شجاع‌زاده اظهار کرد: در تهران ما میزبانی که برگزار می‌کنیم هزینه آن حدود هشت میلیون تومان می‌شود اما در کرج در ورزشگاه شریعتی برای میزبانی از ما ۲۵ میلیون تومان طلب کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در فصل‌های قبل ورزشگاه انقلاب به صورت رایگان در اختیار تیم‌ها قرار داده شده بود، تصریح کرد: به عنوان یک باشگاه خصوصی کرج امکانات خاصی از جمله زمین تمرین نداریم، دید تمام مسؤولان فوتبال و ورزشگاه به یک تیم خاص است و ما را نمی‌بینند.

شجاع‌زاده با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از اداره ورزش و جوانان استان البرز برای انجام بازی‌ها، گفت: در نهایت ما مسابقات را در تهران برگزار می‌کنیم این در حالی است که به هر حال در کرج ما تعدادی هوادار داریم، اما ما بازی‌های میزبانی و میهمانی خود را در بیرون از خانه انجام می دهیم که علت اصلیش این است که پولی که در تهران در ازای خدمات پرداخت می‌کنیم در واقع یک پنجم هزینه‌ها در کرج است.

مربی مجموعه فوتبال مردان پاشا البرز با بیان اینکه تفاوت در نگاه به باشگاه‌ها یکی از عوامل امروز افت تیم‌هایی از جمله مردان پاشا است، بیان کرد: فردا در باشگاه عطر سیب تهران میزبان هستیم و در کل ۲ بازی دیگر میزبان هستیم که یک بازی با تیم کرجی بوده که با وجود اصرارها مبنی بر انجام این بازی در کرج با توجه به اینکه دربی محسوب می‌شود اما تمایل ما به انجام آن در تهران است.

شجاع زاده گفت: دلیل این است که نه پولی دارم که برای انجام بازی به هیأت فوتبال و اجاره ورزشگاه بدهم و نه در واقع تمایلی دارم.

وی با اشاره به کیفیت پایین ورزشگاه شریعتی کرج افزود: اینکه دو تیم کرجی در قالب دربی دو هفته دیگر بخواهند بازی خود را در تهران انجام دهند به هیچ وجه در شأن استان نیست.