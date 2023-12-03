افزایش ۱۷ درصدی صادرات کالا از گمرک جلفا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خلیلی روز یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد: در هشت ماهه سال گذشته ۱۸۴ هزار و ۳۵۵ تن کالا به ارزش ۱۰۱ میلیون و ۶۶۳ هزار دلار از طریق گمرک جلفا صادر شد.

وی عمده کالاهای صادر شده از این گمرک را شامل خشکبار، مشتقات نفتی، رنگ ساختمانی، سنگ نمای ساختمان، کاشی و سرامیک عنوان کرد و گفت: ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق، روسیه، گرجستان، افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان عمده کشورهای مقصد این کالاهای صادر شده بودند.

خلیلی همچنین از واردات ۱۷۱ هزار و ۸۷۹ تن کالا به ارزش ۵۰۷ میلیون و ۸۱۸ هزار دلار از طریق گمرک جلفا در هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی عمده کالاهای وارداتی از گمرک جلفا را شامل تخته و الوار، مواد اولیه سیگار، ام دی اف و مواد اولیه واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: عمده کشورهای مبدا این کالاهای وارداتی ترکیه، آلمان، ژاپن، چین، امارات متحده عربی، گرجستان، کره، اسپانیا و اتریش بودند.

خلیلی همچنین از کاهش هشت درصدی ترانزیت خارجی با مبدا گمرک جلفا در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در همین مدت ترانزیت خارجی با مقصد جلفا ۱۱ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل گمرک جلفا همچنین گفت: امسال ۳۴ هزار و ۹۲۵ نفر از طریق کمرگ جلفا به کشورمان وارد شدند و ۲۳ هزار و ۳۳۲ نفر نیز خارج شدند.