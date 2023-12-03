  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۴

فرمانده انتظامی هرمزگان اعلام کرد؛

کشف زمین خواری ۲۵میلیاردی در هرمزگان

کشف زمین خواری ۲۵میلیاردی در هرمزگان

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک فقره زمین خواری و تصرف اراضی ملی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام کار اطلاعاتی، فردی را که در روستای باغو از توابع شهرستان بندرعباس اقدام به تصرف غیر قانونی اراضی ملی کرده بود شناسایی و پیگیری موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی و با حضور کارشناس منابع طبیعی به محل اعزام که با بررسی های میدانی صورت گرفته مشخص شد متهم که در سال ۱۳۸۲ مساحت دو هزار متر اراضی منابع طبیعی به وی واگذار شده با شیوه و شگرد دیوار کشی بصورت غیر قانونی ۵ هزار متر از اراضی ملی و دولتی را تصرف کرده است.

این مقام انتظامی استان با بیان اینکه حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی یکی از اولویت های مهم ماموریتی پلیس است، تصریح کرد: در این رابطه متهم ضمن اعتراف به جرم ارتکابی، با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش اراضی ملی کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۲۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 5956300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      7 0
      پاسخ
      من تو روستای باغو نشستم یک مددجو هستم حتی یه خونه اجاره هم نمیتونم بگیرم ولی زمین باغو هر کی پول داره تصرف میکنه میفروشه حداقل دویست متر به نیازمندان بدید یه سقفی بالا سرشون باشه
    • احمد IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      ۲۵ میلیارد ریال!!!! واقعا یا نمیدانی در چه زمانی زندگی می کنید و یا معنی ۲/۵ میلیارد تومان را نمی دانید... واقعا این خبر در حد رئیس پاسگاه هستش و نه یک فرمانده انتظامی استان!!!
    • ناشناس IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      آبشورک بندر رو ببین کلا تغییری کردن همه جا رو گرفتن و گاراژ و انبار و تا چشم کار کنه دیوار کشیدن .
    • Mw IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      چه کشف بزرگی؟!؟!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها