کشف زمین خواری ۲۵میلیاردی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام کار اطلاعاتی، فردی را که در روستای باغو از توابع شهرستان بندرعباس اقدام به تصرف غیر قانونی اراضی ملی کرده بود شناسایی و پیگیری موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی و با حضور کارشناس منابع طبیعی به محل اعزام که با بررسی های میدانی صورت گرفته مشخص شد متهم که در سال ۱۳۸۲ مساحت دو هزار متر اراضی منابع طبیعی به وی واگذار شده با شیوه و شگرد دیوار کشی بصورت غیر قانونی ۵ هزار متر از اراضی ملی و دولتی را تصرف کرده است.

این مقام انتظامی استان با بیان اینکه حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی یکی از اولویت های مهم ماموریتی پلیس است، تصریح کرد: در این رابطه متهم ضمن اعتراف به جرم ارتکابی، با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش اراضی ملی کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۲۵ میلیارد ریال عنوان کرد.